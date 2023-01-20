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Второй генерал из Госдумы отреагировал на спор о бородах у военных

Генерал Заварзин согласился со своим коллегой по думскому комитету по обороне генералом Соболевым, что солдаты должны выглядеть аккуратно. «Русская армия всегда была ценна опрятным видом, осанкой военнослужащего», — говорит он
Виктор Заварзин
Виктор Заварзин (Фото: Государственная Дума РФ)

Генерал-полковник Виктор Заварзин, член комитета по обороне Госдумы, прокомментировал РБК «спор о бородах» у военных. Ранее генерал-лейтенант Виктор Соболев, также член комитета по обороне Госдумы, заявил, что бритье для солдат является «элементарным требованием воинской дисциплины», но с этой точкой зрения не согласились основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Цель не в том, чтобы брить или не брить бороду, а в том, чтобы соблюдать гигиену по возможности, во время передышек [в боевых действиях]. Для этого командиры должны создавать все условия. Можно и бороду носить, но все должно быть аккуратно», — сказал РБК Заварзин. По его словам, сейчас Минобороны «принимает очень серьезные меры в рамках тылового обеспечения» и следит за питанием и гигиеной военнослужащих.

«Русская армия всегда была ценна опрятным видом, осанкой военнослужащего и тому подобным. Это воздействует и на внутреннее состояние человека, русского воина. Индивидуальное внутреннее состояние каждого воина, безусловно, влияет на общую дисциплину», — добавил Заварзин и отметил, что командиры в этом случае «должны показывать пример».

В разговоре с РБК генерал-лейтенант Виктор Соболев заявлял, что солдат «должен быть образцом». «Я не думаю, что при любой самой интенсивной боевой деятельности нет 15–20 минут, чтобы привести в порядок свой внешний вид», — сказал он. На его слова отреагировал основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, назвавший подобные требования «архаикой». Он указал, что в зоне боевых действий у военнослужащих часто нет возможности даже помыться, а бритье и вовсе представляет собой «роскошь». Кроме того, для некоторых военнослужащих ношение бороды — часть религиозного этикета. С ним согласился глава Чечни Рамзан Кадыров, назвавший слова Соболева «явной провокацией». После этого Соболев уточнил свою позицию и заявил, что не выступает против бород как таковых, а лишь считает, что военные должны опрятно выглядеть.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Госдума генерал Рамзан Кадыров Евгений Пригожин
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