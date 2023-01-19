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Генерал Соболев после критики Кадырова признал бороды допустимыми в армии Политика, 18:49
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Генерал Соболев после критики Кадырова признал бороды допустимыми в армии

Генерал Соболев после критики Кадырова признал бороды допустимыми в армии
Генерал-лейтенант Виктор Соболев уточнил, что выступает не против бород, а против неопрятности. Требовать от военных сбривать бороды — «глупость», но они должны быть «в нормальном виде», отметил он
Виктор Соболев
Виктор Соболев (Фото: Государственная Дума РФ)

Генерал-лейтенант Виктор Соболев, член комитета Госдумы по обороне, уточнил свои слова о необходимости брить бороды военным, после того как с критикой его заявления выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Как пояснил Соболев РБК, он выступает не против бород, а против неопрятности военнослужащих.

«Я был на смотре готовности полка, сформированного в Чеченской Республике, перед отправкой в зону СВО. Был там и глава республики. Выглядели они (солдаты. — РБК), можно сказать, великолепно, они прекрасно экипированы, все в одинаковой форме, со знаками различия. Все были с бородами, и никто не был против, в том числе и я. Требовать от них сбрить бороды — это было бы глупостью», — сказал Соболев.

Однако, подчеркнул он, это не отменяет того, что военнослужащий «должен быть в нормальном виде, независимо от того, на войне он или нет». Он пояснил, что выступает не «против бород», а против неопрятности солдат.

«Если [военные] носят бороду по религиозным соображениям, то это не то, что допустимо, [это необходимо], потому что это как-то их сплачивает», — добавил он.

Спор о бородах у военных начался после того, как ряд военкоров и телеграм-каналов сообщили, что к военнослужащим на передовой начали предъявлять требования по обязательному бритью и отказу от мобильных телефонов, хотя глава ДНР Денис Пушилин опровергал появление такого рода претензий к военным. В разговоре с РБК Виктор Соболев назвал бритье для солдат «элементарным требованием воинской дисциплины». «Я не думаю, что при любой самой интенсивной боевой деятельности нет 15–20 минут, чтобы привести в порядок свой внешний вид. На солдата смотрят мирные люди, он должен быть образцом», — сказал он. Запрет мобильных телефонов он объяснил требованиями безопасности.

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На его слова отреагировал основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, назвавший подобные требования «архаикой». «80% времени на фронте солдаты моются из бутылочки, а бритье — это вообще большая роскошь. Немалая часть как мусульман, так и православных по религиозным обычаям носят бороду. Борода на фронте — это символ, это традиция», — заявил Пригожин. использование мобильных устройств для военных Пригожин также назвал необходимым из-за того, что они могут применяться для определения геопозиции, передачи данных об общей ситуации и так далее.

С ним согласился и Рамзан Кадыров, напомнивший, что для некоторых военных борода — часть религиозного образа жизни. «Я всерьез уверен, что это явная провокация, которая призвана погасить боевой дух у бойцов, находящихся на священной войне ради Всевышнего и которые только ради Всевышнего носят бороду, как это делал наш любимый Пророк», — написал он в своем телеграм-канале. «Блюстителей устава» Кадыров предложил отправлять на передовую.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Госдума военные Рамзан Кадыров Евгений Пригожин
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