NYT связала посылки с бомбами в Испании с «Русским имперским движением» и разведкой

NYT связала посылки с бомбами в Испании с имперцами и разведкой России

Следствие не исключает причастности «Русского имперского движения» к отправке заминированных бандеролей премьеру Испании, в посольства США и Украины. В Движении утверждают, что «не занимается ни разведкой, ни террором»

Обстановка у посольства США в Мадриде (Испания), 1 декабря 2022 г. (Фото: Eduardo Parra / Keystone Press Agency / Global Look Press)

С отправкой посылок с взрывными устройствами в Испании может быть связана российская ультраправая организация, действующая по указанию военной разведки, ее целями были в том числе премьер-министр, министр обороны и иностранные дипломаты, пишет газета The New York Times со ссылкой на мнение официальных лиц США.

Заминированные посылки были отправлены в конце ноября и начале декабря, в том числе премьер-министру Испании Педро Санчесу, Минобороны, а также в посольства США и Украины. В результате взрыва в посольстве Украины в Мадриде пострадал сотрудник. Одна из бомб была отправлена почтой в офис компании Instalaza в Сарагосе (она производит гранатометы, которые Испания поставляет на Украину), а другая — на авиабазу базе Торрехон-де-Ардос под Мадридом.

По словам источников The New York Times, испанские следователи не исключают причастности к отправке бандеролей «Русского имперского движения», которое, по мнению американских властей, связано с российскими спецслужбами. По данным издания, члены этой организации находились в Испании и были связаны с ультраправыми организациями страны.

РИД позиционирует себя как русскую православную национально-патриотическую и монархическую организацию, ее основные задачи — защита традиционных русских ценностей, поддержка политической, духовной и культурной русской экспансии, борьба с русофобией, нелегальной иммиграцией, церковными ересями и расколами, а также активная пропаганда русского христианского национализма.



В едином федеральном списке организаций, признанных в России террористическими, «Русское имперское движение» не значится. Однако сайт организации и несколько номеров ее печатного издания внесены Минюстом в федеральный список экстремистских материалов.

Соединенные Штаты подозревают, что к операции в Испании могут быть причастны российские офицеры разведки из ГРУ. По словам одного из высокопоставленных американских чиновников, испанские следователи выявили лиц, которые, по их мнению, могли участвовать в атаке.

РБК направил запрос в Минобороны.

США и Канада признали «Русское имперское движение» террористической организацией. Летом прошлого года американский Минфин внес в санкционный список двух «ключевых сторонников» организации — украинца Станислава Шевчука (его Вашингтон называет «представителем РИД в Европе») и россиянина Александра Жучковского (на своей странице в соцсети «ВКонтакте» занимался сбором средств и вербовкой). В декабре прошлого года под санкции ЕС попал глава «Русского имперского движения» Станислав Воробьев.

Представитель движения заявил РБК, что «Русское имперское движение» «не занимается ни разведкой, ни террором» и отверг связь с испанскими сепаратистами. «Мы также не проводим и не планируем проводить никаких террористических акций на территории Испании, даже против представителей сепаратистского киевского режима», — заявили в движении.