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В Канаде признали террористическим «Русское Имперское Движение»

В Канаде в список террористических организаций наравне с ИГ и «Аль-Каидой» внесли несколько ультраправых группировок. Среди них — монархическая организация, действующая в России, и американская группировка, поддерживающая Трампа
Фото: rus_imperia / VK
Фото: rus_imperia / VK

В Канаде власти расширили список организаций, считающихся террористическими. В него, в частности, попали радикально правые организации The Proud Boys, Atomwaffen Division, The Base и созданная в России структура «Русское Имперское Движение», говорится в сообщении официального издания правительства Канады.

Наравне с этими ультраправыми организациями в список также были внесены несколько структурных подразделений исламистских террористических группировок — «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе запрещены в России).

В сообщении не уточняется, в связи с чем в список было внесено «Русское Имперское Движение», однако издание GlobalNews утверждает, что его «военизированное крыло» участвовало в конфликтах на Украине, в Сирии и Ливии. Deutsche Welle в июне 2020 года связывало РИД с центрами по боевой подготовке, в которых проходили тренинги будущие участники конфликтов в Сирии и на востоке Украины. По данным издания, эти центры посещали и приезжавшие из Германии сторонники неонацистских организаций.

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Фото:Matthias Rietschel / Reuters

Русское имперское движение было основано в 2005 году активистами Всероссийской Партии Монархического Центра. Штаб-квартира организации находится в Санкт-Петербурге. На сайте РИД она названа русской православной национально-патриотической и монархической организацией, а ее основными задачами — защита традиционных русских ценностей, поддержка политической, духовной и культурной русской экспансии, борьба с русофобией, нелегальной иммиграцией, церковными ересями и расколами, а также активная пропаганда русского христианского национализма.

В России РИД не включена в список террористических группировок. Однако организация упоминается в федеральном списке экстремистских материалов — например, сайт организации заблокирован в России по решению суда в связи с признаками «разжигания социальной и национальной розни». А в 2009 году суд в Петербурге заблокировал «Общественно-политический журнал «Имперский Курьеръ. Орган Русского Имперского Движения» № 1 (16) 2008». Группы РИД в социальных сетях, например в «ВКонтакте», по прежнему доступны.

В апреле 2020 года «Русское Имперское Движение» было признано террористической организацией в Соединенных Штатах. «Это первый случай, когда США признали террористами сторонников превосходства белой расы, что подтверждает, насколько серьезно нынешняя администрация относится к этой угрозе. Мы делаем то, чего никто из наших предшественников не сделал, чтобы противостоять этой угрозе», — заявлял тогда координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс.

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Власти США признали «Русское имперское движение» террористическим
Политика
Фото:Русское Имперское Движение / vk.com

Еще одна организация, признанная террористической в Канаде, Proud Boys, имеет американское происхождение. Она появилась в 2016 году на базе читателей консервативного издания Taki's Magazine. Идеологию организации характеризуют как основанную на неонацизме. В 2020 году сторонники Proud Boys выходили на улицы для участия в митингах в поддержку Дональда Трампа, и в частности, принимали участие в беспорядках в Вашингтоне в декабре, когда в столице США протестующие громили магазины и устраивали стычки с полицией.

Автор
Георгий Тадтаев
Канада ультраправые радикалы террористические организации
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