В Канаде признали террористическим «Русское Имперское Движение»

В Канаде в список террористических организаций наравне с ИГ и «Аль-Каидой» внесли несколько ультраправых группировок. Среди них — монархическая организация, действующая в России, и американская группировка, поддерживающая Трампа

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В Канаде власти расширили список организаций, считающихся террористическими. В него, в частности, попали радикально правые организации The Proud Boys, Atomwaffen Division, The Base и созданная в России структура «Русское Имперское Движение», говорится в сообщении официального издания правительства Канады.

Наравне с этими ультраправыми организациями в список также были внесены несколько структурных подразделений исламистских террористических группировок — «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе запрещены в России).

В сообщении не уточняется, в связи с чем в список было внесено «Русское Имперское Движение», однако издание GlobalNews утверждает, что его «военизированное крыло» участвовало в конфликтах на Украине, в Сирии и Ливии. Deutsche Welle в июне 2020 года связывало РИД с центрами по боевой подготовке, в которых проходили тренинги будущие участники конфликтов в Сирии и на востоке Украины. По данным издания, эти центры посещали и приезжавшие из Германии сторонники неонацистских организаций.

Русское имперское движение было основано в 2005 году активистами Всероссийской Партии Монархического Центра. Штаб-квартира организации находится в Санкт-Петербурге. На сайте РИД она названа русской православной национально-патриотической и монархической организацией, а ее основными задачами — защита традиционных русских ценностей, поддержка политической, духовной и культурной русской экспансии, борьба с русофобией, нелегальной иммиграцией, церковными ересями и расколами, а также активная пропаганда русского христианского национализма.