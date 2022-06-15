США ввели санкции против двух сторонников «Русского имперского движения»

«Русское имперское движение» в 2020 году было признано в Соединенных Штатах террористической организацией. Под санкции попали украинец Станислав Шевчук и россиянин Александр Жучковский

Министерство финансов США (Фото: Alexander Drago / Reuters)

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в санкционный список двух «ключевых сторонников» «Русского имперского движения» (РИД) — националистической организации, признанной в Соединенных Штатах террористической, сообщается на сайте ведомства.

Речь идет об украинце Станиславе Шевчуке, которого Минфин называет «представителем РИД в Европе», россиянине Александре Жучковском (на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» занимался сбором средств и вербовкой в РИД), а также гражданине Швеции Антоне Тулине (ранее отбыл срок за причастность к подготовке к терактам в Швеции в 2017 году). Их активы в США будут заблокированы, а также запрещены любые операции, связанные с попавшими под санкции.

По словам заместителя министра финансов США Брайана Е. Нельсона, курирующего финансовую разведку и борьбу с финансированием терроризма, «Русское имперское движение» использовало международную финансовую систему с целью создать глобальную сеть, поощряющую экстремистские взгляды и подрывающую демократические процессы. Организация и ее сторонники оказывают поддержку военным действиям на Украине путем сбора средств, заявил он.

Шевчук, по данным американских властей, в 2017 году приезжал в США «с целью установления связей между РИД и крайне правыми экстремистскими и националистическими группами». Он также участвовал в митингах в Европе от имени «Русского имперского движения».

Жучковский, сообщили в Минфине, с 2014 года собрал более 200 млн руб. на закупку оружия и военной техники для РИД и «других пророссийских боевиков в Донбассе», а также способствовал отправке туда членов РИД. После начала российской военной операции он продолжил этим заниматься, указали власти.

В апреле 2020 года Госдепартамент США внес «Русское имперское движение» в список террористических организаций, куда Вашингтон до сих пор включал только исламских экстремистов.

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РИД позиционирует себя как русскую православную национально-патриотическую и монархическую организацию, ее основные задачи — защита традиционных русских ценностей, поддержка политической, духовной и культурной русской экспансии, борьба с русофобией, нелегальной иммиграцией, церковными ересями и расколами, а также активная пропаганда русского христианского национализма.



В едином федеральном списке организаций, признанных в России террористическими, «Русское имперское движение» не значится. Однако сайт организации и несколько номеров ее печатного издания внесены Минюстом в федеральный список экстремистских материалов.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя действия Вашингтона, заявила, что американская сторона не предоставила «какой-либо внятной и развернутой информации об обосновании своего решения, поэтому складывается впечатление, что «оно было рассчитано прежде всего на внешний пропагандистский эффект и имеет мало общего с реальной задачей совместной борьбы с международным терроризмом». В Госдепе в ответ выразили разочарование тем, что Москва «выгораживает» террористов из «Русского имперского движения».