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В ОНК оценили число задержанных на протестах в Москве

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Москве за участие в несогласованной акции протеста в центре города задержали более 600 человек. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников, передает ТАСС.

«На данный момент, по неподтвержденным данным, в Москве задержаны более 600 человек», — сказал Мельников. По его словам, задержанных доставили в разные отделы полиции столицы.

В «ОВД-Инфо» сообщают, что в Москве задержали 855 участников протестов, а всего по России — 2 250 человек.

Полиция задержала протестующих возле СИЗО, где сидит Навальный
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК

Несанкционированные акции протеста начались в Москве 23 января. Причиной стал арест 18 января оппозиционного политика Алексея Навального. По данным МВД, в столице в акции приняли участие 4 тыс. человек. Reuters сообщал о 10 тыс. участников.

онк полиция Алексей Навальный Москва задержанные протесты
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