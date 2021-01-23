Силовики в Москве вытеснили протестующих с Цветного бульвара

Судя по опубликованной столичным дептрансом фотографии, митингующие вышли на проезжую часть. До этого они закидывали снежками автомобили и автобусы правоохранительных органов, находящихся возле Цирка Никулина

Фото: Владислав Шатило / РБК

Сотрудники правоохранительных органов вытеснили участников акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального с Цветного бульвара. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Всех вытеснили в сторону Садового [кольца]», — сообщил он.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального начался днем 23 января на Пушкинской площади. Через некоторое время силовики зачистили площадь, из-за чего протестующие переместились на Страстной бульвар.Там, как и до этого на Пушкинской площади, произошли столкновения с омоновцами.

Затем толпа протестующих выдвинулась в сторону Трубной площади. Большое число митингующих расположились на Цветном бульваре напротив Московского цирка Никулина. Протестующие стали забрасывать снежками автобусы и автомобили с мигалками. Под обстрел снежками попала машина с номерами АМР. На видео также было видно, как люди били по машине ногами и руками.