Силовики в Москве вытеснили протестующих с Цветного бульвара

У машины оказалось разбито стекло. Водитель машины получил травму глаза, сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источник. Машина прикреплена к ФСБ, сообщил источник ТАСС.
Video
После этого силовики оттеснили протестующих с Цветного бульвара к Садовому кольцу. В пресс-службе департамента транспорта столицы сообщили, что движение в районе Цветного бульвара и Садового кольца блокировалось участниками акции. «Это блокирует работу наземного транспорта и движение личных автомобилей. По возможности избегайте поездок в эти районы», — говорится в сообщении ведомства, которое опубликовано в Telegram. Судя по опубликованной дептрансом фотографии, митингующие выходили на проезжую часть в районе дома 13/15 на улице Садовая-Сухаревская.
«Пользуясь случаем, я обратилась к водителям нашего транспортного цеха по возможности строить свои маршруты так, чтобы избежать агрессии со стороны участников несанкционированных мероприятий», — сказала РБК пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова. По ее словам, такая просьба последовала после публикации информации об инциденте с автомобилем с мигалкой на Трубной.
Около метро «Трубная» по состоянию на 19.00 мск силовики продолжали задерживать протестующих, передает корреспондент РБК. По громкоговорителю звучали призывы разойтись. У здания ФСБ на Лубянке, куда до этого отправилась часть протестующих, никого нет.
Акции в поддержку Навального проходят по всей России. Поводом для их проведения стал арест оппозиционера сроком на 30 суток после его возвращения из Германии на прошлой неделе. Федеральная служба исполнения наказаний обвинила Навального в систематических нарушениях условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Пока официальных данных по числу задержанных от властей не поступало. По информации «ОВД-Инфо», по состоянию на 18:40 мск в столице были задержаны 623 человека. В целом по стране задержали 1873 человека, утверждают правозащитники.
Авторы
Михаил Юшков, Майя Бобенко, Игорь Тростников