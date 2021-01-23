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Отравление Навального ,  
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Силовики в Москве вытеснили протестующих с Цветного бульвара

Судя по опубликованной столичным дептрансом фотографии, митингующие вышли на проезжую часть. До этого они закидывали снежками автомобили и автобусы правоохранительных органов, находящихся возле Цирка Никулина
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сотрудники правоохранительных органов вытеснили участников акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального с Цветного бульвара. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Всех вытеснили в сторону Садового [кольца]», — сообщил он.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального начался днем 23 января на Пушкинской площади. Через некоторое время силовики зачистили площадь, из-за чего протестующие переместились на Страстной бульвар.Там, как и до этого на Пушкинской площади, произошли столкновения с омоновцами.

В Москве протестующие закидали снежками автозаки
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Затем толпа протестующих выдвинулась в сторону Трубной площади. Большое число митингующих расположились на Цветном бульваре напротив Московского цирка Никулина. Протестующие стали забрасывать снежками автобусы и автомобили с мигалками. Под обстрел снежками попала машина с номерами АМР. На видео также было видно, как люди били по машине ногами и руками.

У машины оказалось разбито стекло. Водитель машины получил травму глаза, сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источник. Машина прикреплена к ФСБ, сообщил источник ТАСС.

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После этого силовики оттеснили протестующих с Цветного бульвара к Садовому кольцу. В пресс-службе департамента транспорта столицы сообщили, что движение в районе Цветного бульвара и Садового кольца блокировалось участниками акции. «Это блокирует работу наземного транспорта и движение личных автомобилей. По возможности избегайте поездок в эти районы», — говорится в сообщении ведомства, которое опубликовано в Telegram. Судя по опубликованной дептрансом фотографии, митингующие выходили на проезжую часть в районе дома 13/15 на улице Садовая-Сухаревская.

«Пользуясь случаем, я обратилась к водителям нашего транспортного цеха по возможности строить свои маршруты так, чтобы избежать агрессии со стороны участников несанкционированных мероприятий», — сказала РБК пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова. По ее словам, такая просьба последовала после публикации информации об инциденте с автомобилем с мигалкой на Трубной.

Около метро «Трубная» по состоянию на 19.00 мск силовики продолжали задерживать протестующих, передает корреспондент РБК. По громкоговорителю звучали призывы разойтись. У здания ФСБ на Лубянке, куда до этого отправилась часть протестующих, никого нет.

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Акции в поддержку Навального проходят по всей России. Поводом для их проведения стал арест оппозиционера сроком на 30 суток после его возвращения из Германии на прошлой неделе. Федеральная служба исполнения наказаний обвинила Навального в систематических нарушениях условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Пока официальных данных по числу задержанных от властей не поступало. По информации «ОВД-Инфо», по состоянию на 18:40 мск в столице были задержаны 623 человека. В целом по стране задержали 1873 человека, утверждают правозащитники.

Авторы
Михаил Юшков, Майя Бобенко, Игорь Тростников
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