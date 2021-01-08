СМИ назвали возможного кандидата на пост канцлера Германии

Йенс Шпан (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

На место Ангелы Меркель во главе правительства ФРГ метит министр здравоохранения, член Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Шпан, который в последнее время набирает популярность, пишет издание Bild со ссылкой на источники в политических кругах.

По данным издания, Шпан обсуждает такой сценарий с членами верхушки ХДС. На съезде партии 15-16 января состоятся выборы председателя партии. Кандидатов на высший партийный пост трое, среди них премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет.

В его команде работает сейчас Шпан. По традиции, лидер партии и должен стать канцлером, однако эта норма не закреплена официально. Поэтому Шпан может выдвинуться на место канцлера, если его рейтинги будут выше, чем у Лашета, а сам Лашет возглавит партию.

Сейчас ХДС возглавляет Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая Ангелу Меркель. Выборы в Бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство, должны пройти 26 сентября 2021 года. Меркель, которая занимает пост канцлера четвертый срок подряд, на пятый решила не выдвигаться.

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