ЕС объявил новый срок «крымских санкций» против России

Ограничительные меры, введенные в связи с присоединением Крыма, будут действовать до 23 июня 2021 года

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Евросоюз на год продлил санкции, введенные против России после присоединения Крыма, сообщается на сайте Совета ЕС. Они будут действовать до 23 июня 2021 года.

Ограничения включают запрет на импорт товаров из Республики Крым и Севастополя в Евросоюз, на инвестиции и оказание туристических услуг. Под ограничения также попадает экспорт из ЕС некоторых товаров и услуг для крымских компаний или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также для добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

В заявлении указано, что ЕС по-прежнему не признает присоединение Крыма к России и считает его незаконной аннексией и нарушением международного права.

В МИД России перспективы отмены санкций считают более чем туманными, заявил директор департамента Общеевропейского сотрудничества ведомства Андрей Кобринец.«Они продлеваются регулярно, раз в полгода, и ничего нового в этом нет», — приводит его слова «Интерфакс». По словам Кобринца, Россия научилась жить под санкциями, «хотя это, наверное, и тяжело, и вредит во многом нашей экономике».