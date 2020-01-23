China Post пообещала дополнительно дезинфицировать все посылки из Уханя

В «Алиэкспресс Россия» в свою очередь заявили, что не существует доказательств опасности посылок из Китая

Фото: Stringer / Reuters

Китайская почтовая служба China Post пообещала уделять особое внимание всем посылкам, которые проходят через отделение города Ухань, где зафиксирована вспышка неизвестного ранее коронавируса. «Все отправления будут подвергнуты вторичной дезинфекции», — говорится в сообщении почты.

В свою очередь в пресс-службе «Алиэкспресс Россия» корреспондента РБК заверили, что «нет никаких доказательств того, что упаковка посылок из Китая или их содержимое создают какие-либо риски». «Мы внимательно следим за ситуацией и находимся во взаимодействии с Роспотребнадзором, Россельхознадзором и другими контролирующими органами России и КНР», — отметили в компании.

Представитель пресс-службы «Почты России» сообщил РБК, что компания заботится о благополучии своих клиентов и в подобных случаях руководствуется предписаниями профильных ведомств. «На текущий момент соответствующих распоряжений в адрес почтового оператора не поступало», — уточнил он.

Неизвестный ранее коронавирус появился в конце декабря в городе Ухань. К середине января жертвами болезни стали 17 человек, число заразившихся превысило 580. Случаи заболевания были зафиксированы также в Южной Корее и Японии.

Существуют различные версии появления нового вируса. Изначально предполагалось, что источником стал местный рынок морских продуктов. В свою очередь газета South China Morning Post со ссылкой на материал из Journal of Medical Virology сообщила, что генетический код вируса указывает на то, что его природным резервуаром могут быть змеи, которых многие жители Китая употребляют в пищу.