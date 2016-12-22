В Госдуме пообещали никогда не выполнять резолюции ПАСЕ о Крыме

Также вице-спикер нижней палаты заявил, что Россия заплатит свой взнос в Совет Европы, когда вернется в ПАСЕ. Накануне генсек Совета Европы призывал не использовать выплаты как «инструмент для политических целей»

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, касающиеся статуса Крыма, не будут выполнены никогда, и назвал присоединение региона к России «историческим фактом», передает ТАСС.

«Дело в том, что резолюции ПАСЕ в достаточно большей своей части (во всяком случае, в том, что касается русского Крыма) никогда не будут исполнены. Это очевидно», — сказал депутат.

Толстой повторил официальную позицию Москвы о взносах в Совет Европы: они будут уплачены, когда Россия вернется к «полноправной работе» в ПАСЕ. «Мы не покупаем билеты на фильмы, на которые не ходим», — добавил он.

ПАСЕ — консультативный орган Совета Европы, в котором представлены более 40 государств — принял несколько резолюций о ситуации на полуострове. Так, в октябре 2016 года была принята резолюция «Политические последствия российской агрессии на Украине», в которой говорилось о «нелегальной аннексии Крыма», осуждаемой членами Парламентской ассамблеи. Россию призывали «отменить незаконную аннексию Крыма и позволить Украине восстановить контроль над полуостровом», а также допустить в регион правозащитников от Совета Европы.

В январе 2017 года Совет Европы призывали принять все шаги к тому, чтобы Россия выполняла свои обязательства и обеспечила соблюдение прав человека на полуострове. Москву просили освободить всех «украинских политических заключенных» и других незаконно задержанных людей.

Двумя годами раньше ПАСЕ выражала озабоченность «системным преследованием свободных и независимых СМИ в аннексированном Крыму», включая крымско-татарский телеканал ATR.

Москва решила не отправлять свою делегацию на новую сессию ПАСЕ. Толстой объяснил такое решение отсутствием гарантий того, что делегации отдельных стран не подвергнутся дискриминации.

Российская делегация лишилась права голоса в этом консультативном органе еще в 2014 году, после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины. В 2017 году в российском МИДе заявили, что Москва не будет платить взносы в Совет Европы до восстановления полномочий делегации в ПАСЕ.

В понедельник, 22 января, генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд раскритиковал государства, не выплачивающие взносы в бюджет организации. «Наши уставные органы могут быть сохранены только при наличии стабильного финансирования. И выплата взноса — это не просто опция, ее нельзя использовать как инструмент для политических целей», — сказал он.