Глава Совета Европы призвал страны-члены «заплатить, а потом участвовать»

Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд напомнил странам-членам об обязательствах и необходимости оплаты взноса в организацию. «Сначала платите, потом участвуйте», — заявил Ягланд, выступая перед парламентариями на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

По словам генсека, в последнее время организация наблюдает приостановку выплат от ряда стран. «Наши уставные органы могут быть сохранены только при наличии стабильного финансирования. И выплата взноса — это не просто опция, ее нельзя использовать как инструмент для политических целей», — пояснил Ягланд.

В январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы российская сторона не участвует. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой пояснял, что причиной отказа стало отсутствие в регламенте организации пункта о гарантии недискриминации национальных делегаций.

Российскую делегацию в ПАСЕ лишили основных полномочий в 2014 году после начала конфликта на Украине и присоединения Крыма. Москва отказалась работать на таких условиях и летом 2017 года заявила о приостановке выплаты взноса в Совет Европы. Согласно профайлу страны на сайте СЕ, Россия должна выплатить €33 млн, в 2016 году эта сумма составила ​€32 млн.