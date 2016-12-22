Россия не станет приглашать наблюдателей ПАСЕ на президентские выборы

Россия не станет приглашать наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы президента в 2018 году. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает ТАСС.

Он отметил, что Россия уже третий год подряд не участвует в работе ПАСЕ, поэтому «вопрос о наблюдателях сомнительно даже ставить на обсуждение». По словам депутата, сейчас формируются списки других международных наблюдателей, в частности от Парламентской ассамблеи и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Ранее 11 января стало известно, что российская делегация не поедет на сессию ПАСЕ. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его словам, Россия отказалась из-за отсутствия в регламенте ПАСЕ пункта о гарантии недискриминации национальных делегаций. Вместе с тем будут продолжены конференции с коллегами из организации, отметил он.

Делегация России в ПАСЕ лишилась голоса в 2014 году после начала конфликта на Украине и присоединения Крыма. В связи с этим российская сторона отказалась работать в организации. В октябре 2017 года глава Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что Россия не будет признавать решения Европейского суда по правам человека, если делегациям не дадут возможность возобновить работу в ПАСЕ.