Толстой заявил об отказе России от поездки на сессию ПАСЕ

Россия не будет отправлять делегацию на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает ТАСС.
По словам Толстого, причиной отказа стало отсутствие в регламенте организации пункта о гарантии недискриминации национальных делегаций. Россия не изменит решения до внесения соответствующих изменений.
Депутат добавил, что конференции с европейскими коллегами по-прежнему будут вестись.
В октябре постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что январская сессия 2018 года станет, «возможно, последней» возможностью для ПАСЕ вернуть голос российской делегации.
Российскую делегацию в ПАСЕ лишили основных полномочий в 2014 году из-за событий на Украине и присоединения Крыма. Россия отказалась работать на таких условиях. Летом 2017 года Россия заявила о приостановке выплаты взноса в Совет Европы в связи с неучастием своей делегации.
В октябре 2017 года глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет признавать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если ее делегации не вернуть возможность участвовать в работе ПАСЕ.