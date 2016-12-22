Грузия получила первые американские противотанковые комплексы Javelin

Первый этап поставок переносных противотанковых комплексов Javelin в Грузию завершен, заявили в Тбилиси. По словам главы Минобороны, комплексы находятся «в безопасном месте»

Фото: SAC Lee Goddard / MOD

Грузия получила от США первую партию переносных противотанковых комплексов Javelin, на поставку которых власти страны ранее заключили контракт с Пентагоном. Об этом заявил глава Минобороны Грузии Леван Изория после встречи с послом США в Тбилиси Яном Келли, говорится в сообщении, опубликованном на сайте военного ведомства.

«Системы Javelin находятся в безопасном месте», — заверил грузинский министр, добавив, что уже в скором времени военнослужащие начнут осваивать новые комплексы и пройдут соответствующий учебный курс.

Всего согласно контракту Грузия приобретет у США противотанковые комплексы на $75 млн. По данным агентства американского Министерства обороны по оборонному сотрудничеству и безопасности, власти Грузии предложили Вашингтону продать им 410 ракет к этим комплексам, 72 прицельно-пусковые установки, десять учебных комплексов и 70 зарядов для них. Также в договоре прописано, что американская сторона должна будет обеспечить обслуживание систем Javelin, их транспортировку и предоставить другие сервисно-логистические услуги.

В Минобороны Грузии заверяли, что американские противотанковые комплексы нужны им исключительно в оборонительных целях. В конце прошлого года Тбилиси сообщал о получении французских систем ПВО, а именно зенитно-ракетных комплексов типа VL MICA и мобильных радиолокационных станций.

У России нет прямого аналога Javelin, пояснил РБК главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский. Принципа автономного наведения у российских ПТРК нет, так как все отечественные противотанковые комплексы — с управлением оператора (либо по радиоканалу, либо по проводной линии, либо по лазерному полю), отметил военный эксперт.

«Если говорить о переносных комплексах, то примерный аналог Javelin — российский «Метис». И наши базы в Абхазии и Южной Осетии ими оснащены», — рассказал Мураховский.

Пока России в регионе ничего не угрожает, так как на российских военных базах в Южной Осетии и Абхазии находятся танки Т-90, пояснил главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. «Грузия приобрела американские ПТРК в оборонительных целях, но обороняться от российских контратак придется в том случае, если Грузия сама начнет наступательные действия на эти страны», — считает эксперт. Данная поставка — это политический шаг со стороны Соединенных Штатов, уверен Фролов. «США показывают, что поддерживают те страны, которые на них ориентируются в СНГ, не словом, а делом», — подытожил собеседник РБК.

Помимо Грузии комплексы Javelin США поставляют и Украине. В декабре прошлого года Госдепартамент заявил о планах предоставить Киеву «усиленные оборонительные возможности» для поддержки в вооруженном конфликте, который с 2014 года продолжается на востоке страны. По данным источников телеканала ABC News, пакет вооружений включает в себя 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Общая сумма контракта составляет $47 млн, добавили собеседники из Госдепа. Позже президент Петр Порошенко заявил, что США сами оплатят поставки своих комплексов.