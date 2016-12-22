Минобороны Грузии сообщило о прибытии в страну систем ПВО из Франции

Грузия закупила во Франции новые системы противовоздушной обороны, они уже доставлены в страну. Об этом, как передает грузинский «Первый канал», сообщил глава Министерства обороны Леван Изория.

«В течение года я был в Париже, где у меня была возможность на месте осмотреть на заводах то техническое оснащение, которое мы приобрели, и оно уже находится в Грузии. Исходя из этого, в рамках первой фазы мы сделаем все возможное, чтобы наше воздушное пространство было более защищено, и мы готовы продолжить вторую фазу вместе с французскими коллегами», — рассказал он.

Как сообщала «Грузия. Онлайн» в апреле, контракт об укреплении воздушной обороны Грузии, подписанный между Тбилиси и Парижем, включает две фазы реализации. На первом этапе Грузия получает новые системы ПВО. Второй этап подразумевает подготовку Францией грузинских специалистов по работе с приобретенными системами.

По данным издания Pulse.ge, ссылающегося на тбилисскую газету «Резонанси», заключенный Грузией и Францией контракт включал поставку зенитно-ракетных комплексов типа VL MICA и мобильных радиолокационных станций. ЗРК этого типа обеспечивают поражение целей на малой и средней дальности. Ракеты MICA стоят на вооружении Франции, Катара, Греции, Тайваня и ОАЭ.

Ранее Грузия предложила США заключить контракт о поставке в страну противотанковых комплексов Javelin на общую сумму $75 млн. В конце ноября разрешение на сделку дал Госдеп.