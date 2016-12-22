Глава ЦРУ заявил о способности КНДР атаковать США через «пару месяцев»

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майк Помпео в интервью телеканалу CBS заявил, что Северная Корея уже через «пару месяцев» будет иметь возможность для нанесения ракетного удара по США.
Ведущая подчеркнула в эфире программы, что то же самое глава американской разведки утверждал несколько месяцев назад. Помпео на это ответил: «Это правда. Я надеюсь, что смогу сказать это и через год. Правительство США прилагает все усилия, чтобы продлить эти сроки».
Глава ЦРУ отметил, что США могут определить, работают ли северокорейские военные над ядерной программой, однако характер происходящего, этапы разработки и точные планы узнать не получится.
«Мы никогда не узнаем точного характера происходящего, точного момента, когда они собираются атаковать. Но основной риск, который необходимо учитывать властям, заключается в том, что северокорейская программа по ядерному оружию продолжает расширяться, развиваться. Она становится более мощной, более способной и надежной», — пояснил он.
Согласно оценкам директора программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханса Кристенсена и его коллеги, эксперта Совета по защите природных ресурсов Роберта Норриса, Пхеньян может иметь в своем арсенале от 10 до 20 ядерных боеголовок мощностью до 20 килотонн.
В конце декабря прошлого года Северная Корея заявила, что планирует наращивать свою военную мощь и развивать ядерную ракетную программу до тех пор, пока продолжаются «ядерная угроза и запугивание со стороны США и их союзников».
В новогоднем обращении лидер страны Ким Чен Ын уже заявил, что у его страны есть возможность в любой момент нанести ракетный удар по территории США. Северокорейский лидер подчеркнул, что «это реальность, а не угроза», что ядерная кнопка всегда лежит на его столе. В ответ на это президент США Дональд Трамп попросил своего коллегу рассказать о размере своей «ядерной кнопки».
«Пожалуйста, кто-нибудь из его истощенной и заморенной голодом страны расскажите ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка. Она намного больше и мощнее, чем его, и моя кнопка работает», — написал Трамп в своем Twitter.