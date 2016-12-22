Глава ЦРУ заявил о способности КНДР атаковать США через «пару месяцев»

Северная Корея будет способна нанести ядерный удар по США уже через несколько месяцев, заявил Майк Помпео. По его словам, американские власти прилагают все усилия для того, чтобы продлить этот срок

Майк Помпео (Фото: Eric Thayer / Reuters)

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майк Помпео в интервью телеканалу CBS заявил, что Северная Корея уже через «пару месяцев» будет иметь возможность для нанесения ракетного удара по США.

Ведущая подчеркнула в эфире программы, что то же самое глава американской разведки утверждал несколько месяцев назад. Помпео на это ответил: «Это правда. Я надеюсь, что смогу сказать это и через год. Правительство США прилагает все усилия, чтобы продлить эти сроки».

Глава ЦРУ отметил, что США могут определить, работают ли северокорейские военные над ядерной программой, однако характер происходящего, этапы разработки и точные планы узнать не получится.

«Мы никогда не узнаем точного характера происходящего, точного момента, когда они собираются атаковать. Но основной риск, который необходимо учитывать властям, заключается в том, что северокорейская программа по ядерному оружию продолжает расширяться, развиваться. Она становится более мощной, более способной и надежной», — пояснил он.

Согласно оценкам директора программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханса Кристенсена и его коллеги, эксперта Совета по защите природных ресурсов Роберта Норриса, Пхеньян может иметь в своем арсенале от 10 до 20 ядерных боеголовок мощностью до 20 килотонн.

В конце декабря прошлого года Северная Корея заявила, что планирует наращивать свою военную мощь и развивать ядерную ракетную программу до тех пор, пока продолжаются «ядерная угроза и запугивание со стороны США и их союзников».

В новогоднем обращении лидер страны Ким Чен Ын уже заявил, что у его страны есть возможность в любой момент нанести ракетный удар по территории США. Северокорейский лидер подчеркнул, что «это реальность, а не угроза», что ядерная кнопка всегда лежит на его столе. В ответ на это президент США Дональд Трамп попросил своего коллегу рассказать о размере своей «ядерной кнопки».

«Пожалуйста, кто-нибудь из его истощенной и заморенной голодом страны расскажите ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка. Она намного больше и мощнее, чем его, и моя кнопка работает», — написал Трамп в своем Twitter.