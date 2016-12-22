Американские атомщики оценили ядерный арсенал КНДР

В американском журнале Bulletin of Atomic Scientists опубликована экспертная статья, в которой приводится оценка боеспособности ядерных сил в КНДР. По версии американских ученых, уже сейчас Пхеньян может располагать от 10 до 20 ядерных боеголовок.

Авторами статьи являются Ханс Кристенсен, глава проекта ядерной информации в Федерации американских ученых, и эксперт Совета по защите природных ресурсов Роберт Норрис. Оценка числа боеголовок была проведена на основе анализа ядерных технологий КНДР и данных об объеме расщепляющихся материалов, которые имеются в распоряжении Северной Кореи. В статье отмечается, что накапливать радиоактивные материалы КНДР начала до соглашения 1994 года, в рамках которого США пообещали предоставить Пхеньяну два реактора в обмен на заморозку оружейной ядерной программы.

Авторы статьи пришли к выводу, что сейчас в распоряжении Северной Кореи есть достаточно расщепляющихся материалов для создания от 30 до 60 ядерных боеголовок. При этом реально в распоряжении КНДР могут находиться от 10 до 20 ядерных зарядов. В статье приводится позиция экс-директора Национальной лаборатории Лос-Аламос, который несколько лет вел наблюдения на северокорейских ядерных объектах. По его оценке, к концу 2017 года у КНДР могло быть накоплено от 20 до 40 кг плутония и от 250 до 500 кг высокообогащенного урана.

В то же время авторы указывают на отсутствие достоверных данных о том, насколько северокорейские технологии позволяют использовать ядерные заряды для установки на баллистические ракеты.

В начале сентября власти КНДР объявили об успешном испытании водородной бомбы. Это стал шестой ядерный взрыв, произведенный Пхеньяном. Мощность взрыва была оценена в четверть мегатонны (250 килотонн). 12 января стало известно, что на северокорейском ядерном полигоне Пхунгери активизировались работы, что может быть связано с подготовкой очередного испытания.