КНДР заявила о планах продолжить наращивание ядерной мощи в 2018 году

Северная Корея в 2018 году не собирается менять свою ядерную программу и будет дальше наращивать военную мощь. Об этом говорится в заявлении властей страны, опубликованном на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
«Не ожидайте от нас каких-либо изменений», — говорится в заявлении. «Наша партия и государство указывают путь социалистической Корее в новом году. До тех пор пока ядерная угроза и запугивание со стороны США и их союзников продолжаются, мы будем и дальше наращивать военную мощь», — говорится на сайте ЦТАК. Отмечается, что КНДР является «ответственной ядерной державой».
Ранее, 26 декабря, CША расширили санкции против Пхеньяна, включив туда представителей руководства департамента военной промышленности и ЦК Трудовой партии Кореи.
В начале недели Совет Безопасности ООН ввел новые санкции в отношении КНДР в ответ на последнее испытание Пхеньяном баллистической ракеты. Принятая резолюция направлена на ограничение около 90% экспорта продуктов нефтепереработки в страну. В частности, будет запрещено поставлять свыше 500 тыс. барр. в год, а также будет ограничен объем поставок Северной Корее сырой нефти — не более 4 млн барр. в год. Согласно документу все страны — участницы международной организации в течение двух лет должны выслать со своих территорий трудовых мигрантов из КНДР.
В МИД Северной Кореи назвали одобренные Совбезом ООН санкции «актом войны». По мнению ведомства, санкции равносильны полной экономической блокаде КНДР. Также власти страны пригрозили «наказать» страны, которые поддержали эти меры.
Последние испытания баллистической ракеты Пхеньян провел в конце ноября. США после этого заявили о согласии на переговоры с КНДР, если на Корейском полуострове будет достигнута денуклеаризация. Однако власти страны отказались от переговоров. «Пока мы не избавимся от фундаментальных проблем вроде враждебной политики США и исходящей от них ядерной угрозы, мы не вынесем на переговоры вопросы ядерной и ракетной программ», — заявлял Пхеньян.