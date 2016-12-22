КНДР заявила о планах продолжить наращивание ядерной мощи в 2018 году

Северная Корея в 2018 году не собирается менять свою ядерную программу и будет дальше наращивать военную мощь. Об этом говорится в заявлении властей страны, опубликованном на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Не ожидайте от нас каких-либо изменений», — говорится в заявлении. «Наша партия и государство указывают путь социалистической Корее в новом году. До тех пор пока ядерная угроза и запугивание со стороны США и их союзников продолжаются, мы будем и дальше наращивать военную мощь», — говорится на сайте ЦТАК. Отмечается, что КНДР является «ответственной ядерной державой».

Ранее, 26 декабря, CША расширили санкции против Пхеньяна, включив туда представителей руководства департамента военной промышленности и ЦК Трудовой партии Кореи.

В начале недели Совет Безопасности ООН ввел новые санкции в отношении КНДР в ответ на последнее испытание Пхеньяном баллистической ракеты. Принятая резолюция направлена на ограничение около 90% экспорта продуктов нефтепереработки в страну. В частности, будет запрещено поставлять свыше 500 тыс. барр. в год, а также будет ограничен объем поставок Северной Корее сырой нефти — не более 4 млн барр. в год. Согласно документу все страны — участницы международной организации в течение двух лет должны выслать со своих территорий трудовых мигрантов из КНДР.

В МИД Северной Кореи назвали одобренные Совбезом ООН санкции «актом войны». По мнению ведомства, санкции равносильны ​полной экономической блокаде КНДР. Также власти страны пригрозили «наказать» страны, которые поддержали эти меры.

Последние испытания баллистической ракеты Пхеньян провел в конце ноября. США после этого заявили о согласии на переговоры с КНДР, если на Корейском полуострове будет достигнута денуклеаризация. Однако власти страны отказались от переговоров. «Пока мы не избавимся от фундаментальных проблем вроде враждебной политики США и исходящей от них ядерной угрозы, мы не вынесем на переговоры вопросы ядерной и ракетной программ», — заявлял Пхеньян.