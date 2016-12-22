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Шойгу анонсировал новые контракты на поставки С-400 на Ближний Восток
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Шойгу анонсировал новые контракты на поставки С-400 на Ближний Восток
Политика, 07:06
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Шойгу анонсировал новые контракты на поставки С-400 на Ближний Восток
«Сейчас ведется соответствующая переговорная работа», — заявил российский министр обороны. Ранее контракты на поставку этих зенитных ракетных систем Россия подписала с Турцией и Китаем
Сергей Шойгу (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

Несколько государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии выразило заинтересованность в покупке российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом журналистам в ходе турне по странам Юго-Восточной Азии рассказал глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Сейчас ведется соответствующая переговорная работа», — добавил глава ведомства, напомнив, что два комплекса С-400 несут круглосуточное боевое дежурство в Сирии. Там они, по словам российского министра, «обеспечивают надежную противовоздушную оборону на российской авиабазе Хмеймим и в порту Тартус.

«Это уникальные комплексы с не превзойденными никем в мире тактико-техническими характеристиками. Очевидным подтверждением этому является недавно заключенный контракт на поставку С-400 с Турецкой Республикой, которая является членом НАТО», — заметил также Шойгу, подчеркнув, что Россия «готова поделиться со своими партнерами опытом применения своей техники и вооружения в Сирии при борьбе с международным терроризмом».

«Прежде всего это, конечно, наша боевая авиация, техника и оружие Сухопутных войск, сил специальных операций и на отдельном месте российские системы ПВО», — добавил Шойгу. Речь в данном случае, как отметил глава российского ведомства, «идет не только о таких комплексах, как «Панцирь», которые применялись в Сирии, но и о зенитных ракетных системах С-300 и С-400». «Без обсуждения вопросов приобретения российского вооружения сегодня не обходятся ни одни наши встречи или переговоры с зарубежными коллегами из любых регионов мира», — заключил глава Минобороны.

Зенитно-ракетный полк С-400 в Крыму. Фотогалерея Еще 5 фото
Фотогалерея

О том, что Турция согласилась приобрести у России комплексы C-400 на общую сумму $2,5 млрд, Bloomberg со ссылкой на свои источники в Анкаре сообщил еще в июле прошлого года. Согласно предварительному российско-турецкому соглашению, как отмечали тогда собеседники агентства, в 2018 году Анкара должна будет получить из России два ракетных комплекса С-400. Затем, как уточняли источники Bloomberg, в Турцию будут перевезены еще два С-400. В декабре прошлого года эту информацию подтвердил генеральный директор компании «Ростех» Сергей Чемезов.

Часть отправленного в КНР оборудования для С-400 повредили при перевозке
Общество

Впоследствии поставку С-400 в Турцию раскритиковала постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли. Такую позицию Вашингтона она объяснила тем, что российская система ПВО не совместима с системами, которые использует Североатлантический альянс.

Однако позже стало известно, что Россия заключила контракт на поставку этих зенитно-ракетных систем еще и с Китаем. Соответствующий контракт на поставку не менее шести дивизионов на сумму более $3 млрд был подписан осенью 2014 года, сообщала ранее газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. 18 января источник ТАСС сообщил, что Россия начала поставки С-400 в Китай и первый полковой комплект уже отправлен. Однако 19 января источник РБК, знакомый с процессом подготовки и исполнения контракта, рассказал, что отправленное в Китай судно с комплектующими для С-400 попало в районе пролива Ла-Манш в сильный шторм и крепления, удерживавшие оборудование, не выдержали. В результате «часть изделий могла быть деформирована» и капитан корабля принял решение вернуть судно в Россию, сообщил он.

Нештатную ситуацию на судне-перевозчике РБК позже подтвердили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. «Некоторые штатные крепления были повреждены, и в результате чего повреждения могла получить часть имеющегося на борту вспомогательного имущества», — отмечали также в пресс-службе, уточняя, что «недопоставленное имущество будет направлено инозаказчику позднее».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: С-400 , Сергей Шойгу
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