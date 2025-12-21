Россия изучит сигналы от Европы и Киева по итогам переговоров в Майами

Кирилл Дмитриев в Майами получил от США сигналы европейцев и украинцев по мирному плану. В Кремле изучат их после его возвращения, но большинство предложений не подойдут России, предположил Ушаков

Майами (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Спецпосланник президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, который сейчас находится на переговорах с американской стороной в Майами, привезет в Россию сигналы, которые Вашингтон получил от европейцев и украинцев.

В Москве их изучат, заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину помощник президента Юрий Ушаков.

«Мы это все здесь обсудим, посмотрим, что может быть принято, что нельзя категорически принять. Я думаю, что большинство предложений, конечно, нам не подойдут, потому что мы будем держаться того, о чем мы условились в Анкоридже и на других встречах с американскими представителями», — сказал он.

По словам Ушакова, сейчас Дмитриев «кое-что» передает Москве, но в Кремле ждут его возвращения в понедельник. Прежде всего о результатах переговоров спецпосланник доложит президенту. «После этого мы выработаем позицию, с которой пойдем дальше, в том числе в контакте с американцами», — сказал Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Дмитриев поехал в США с задачей узнать о наработках европейцев и американцев по мирному плану по Украине и донести эту информацию до Кремля.

«Дмитриев должен сработать на прием. Он должен получить информацию о том, что наработано американцами и европейцами. Потом он это доложит главе государства», — сказал Песков.

Переговоры российской и американской делегаций в Майами начались 20 декабря (по местному времени) и продолжились на следующий день. Разница во времени между городом переговоров и Москвой восемь часов. Дмитриев встретился в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, он назвал переговоры «конструктивными».

Изначально мирный план США состоял из 28 пунктов, но по итогам переговоров в Женеве с представителями Украины и Европы он был значительно переработан и сокращен. Песков говорил в середине недели, что Россия готовит контакты с США, чтобы понять, насколько изменился план урегулирования конфликта после согласования с Украиной. Ушаков допускал, что Москва будет недовольна некоторыми положениями нового мирного плана США и выразил мнение, что этот вариант документа будет ухудшен. Президент Украины Владимир Зеленский исключал, что мирный план «понравится всем».