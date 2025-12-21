 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Россия изучит сигналы от Европы и Киева по итогам переговоров в Майами

Ушаков: Россия изучит сигналы от Европы и Киева по итогам переговоров в Майами
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Кирилл Дмитриев в Майами получил от США сигналы европейцев и украинцев по мирному плану. В Кремле изучат их после его возвращения, но большинство предложений не подойдут России, предположил Ушаков
Майами
Майами (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Спецпосланник президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, который сейчас находится на переговорах с американской стороной в Майами, привезет в Россию сигналы, которые Вашингтон получил от европейцев и украинцев.

В Москве их изучат, заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину помощник президента Юрий Ушаков.

«Мы это все здесь обсудим, посмотрим, что может быть принято, что нельзя категорически принять. Я думаю, что большинство предложений, конечно, нам не подойдут, потому что мы будем держаться того, о чем мы условились в Анкоридже и на других встречах с американскими представителями», — сказал он.

По словам Ушакова, сейчас Дмитриев «кое-что» передает Москве, но в Кремле ждут его возвращения в понедельник. Прежде всего о результатах переговоров спецпосланник доложит президенту. «После этого мы выработаем позицию, с которой пойдем дальше, в том числе в контакте с американцами», — сказал Ушаков.

Дмитриев анонсировал продолжение переговоров в Майами по Украине
Политика

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Дмитриев поехал в США с задачей узнать о наработках европейцев и американцев по мирному плану по Украине и донести эту информацию до Кремля.

«Дмитриев должен сработать на прием. Он должен получить информацию о том, что наработано американцами и европейцами. Потом он это доложит главе государства», — сказал Песков.

Переговоры российской и американской делегаций в Майами начались 20 декабря (по местному времени) и продолжились на следующий день. Разница во времени между городом переговоров и Москвой восемь часов. Дмитриев встретился в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, он назвал переговоры «конструктивными».

Изначально мирный план США состоял из 28 пунктов, но по итогам переговоров в Женеве с представителями Украины и Европы он был значительно переработан и сокращен. Песков говорил в середине недели, что Россия готовит контакты с США, чтобы понять, насколько изменился план урегулирования конфликта после согласования с Украиной. Ушаков допускал, что Москва будет недовольна некоторыми положениями нового мирного плана США и выразил мнение, что этот вариант документа будет ухудшен. Президент Украины Владимир Зеленский исключал, что мирный план «понравится всем».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Юрий Ушаков Кирилл Дмитриев США Украина
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года

