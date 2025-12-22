Путин пообещал Рахмону наказать виновных в убийстве мальчика

Виновные в гибели школьника из Таджикистана будут наказаны, пообещал российский президент Владимир Путин таджикистанскому президенту Эмомали Рахмону, сообщает ТАСС.

Путин выразил ему свои соболезнования.

Десятилетний ребенок погиб при нападении на школу в Одинцово. Его тело отправят в Таджикистан для погребения и похоронят вместе с отцом.

Нападение произошло 16 декабря.

