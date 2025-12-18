 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Тело погибшего в одинцовской школе мальчика отправили в Таджикистан

Тело погибшего в одинцовской школе 10-летнего мальчика отправили в Таджикистан
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Тело десятилетнего ребенка, погибшего в результате нападения в школе подмосковного Одинцово, будет отправлено в Таджикистан для погребения. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Ксения Мишонова. Решение о похоронах на родине приняла мать мальчика. Его похоронят вместе с отцом. 

16 декабря в Успенской школе поселка Горки-2 ученик 9-го класса, вооруженный ножом и перцовым баллончиком, проник в здание в поисках учительницы математики, над которой хотел совершить расправу. Когда его попытался остановить охранник, подросток распылил ему в лицо газ и ударил ножом. Позже он ранил одного ученика и напал на четвероклассника, нанеся ему травмы, несовместимые с жизнью.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
гибель нападение нож

