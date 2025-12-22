 Перейти к основному контенту
Дело Тимура Миндича⁠,
0

Советника Ермака уволили из офиса президента Украины

Сюжет
Дело Тимура Миндича
Лещенко был уволен, как и другие советники Ермака, после его отставки. Юридически в составе офиса президента Украины нет отдельных советников его главы
Сергей Лещенко
Сергей Лещенко (Фото: Сергей Гусев / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко уволен с должности, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на администрацию главы государства.

Там сообщили, что после отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака все его советники и помощники также были уволены.

«В связи с увольнением руководителя офиса президента Украины лица, находившиеся на должностях помощников и советников (штатных и вне штата) руководителя офиса президента Украины, уволены с занимаемых должностей», — сообщили в администрации.

ZN сообщило, что Ермак «никуда не ушел»
Политика
Андрей Ермак

Кто именно был уволен, там не уточнили. По состоянию на декабрь 2024 года Ермак имел девять советников, из которых штатными были Александр Бевз, Лилия Пашинная, Виктория Романова и Татьяна Гайдученко, а внештатными — Сергей Лещенко, Дарья Заривна, Михаил Подоляк, Элина Ельянова и Александр Роднянский. Некоторые из них, например, Заривна, покинули должности еще до отставки Ермака (июль 2025 года).

Советник главы офиса президента Украины — это не конституционная и не нормативно закрепленная должность. В положении об офисе президента Украины нет отдельной категории «советник главы офиса президента».

Глава офиса президента был уволен в конце ноября на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере, в который оказалось вовлечено ближайшее окружение главы государства. После отставки Ермак назвал себя честным и порядочным человеком, заявил, что не намерен «создавать проблемы» для главы государства, и сообщил о планах отправиться на фронт. Решение о преемнике Ермака не принято до сих пор.

«Зеркало недели», однако, писало, что Ермак «никуда не ушел» и каждый вечер общается с президентом Владимиром Зеленским в его резиденции в Конча-Заспе. По словам источников, Зеленский готов руководить своим офисом напрямую, оставив ему исключительно технические функции.



