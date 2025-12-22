Советника Ермака уволили из офиса президента Украины

Лещенко был уволен, как и другие советники Ермака, после его отставки. Юридически в составе офиса президента Украины нет отдельных советников его главы

Сергей Лещенко (Фото: Сергей Гусев / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко уволен с должности, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на администрацию главы государства.

Там сообщили, что после отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака все его советники и помощники также были уволены.

«В связи с увольнением руководителя офиса президента Украины лица, находившиеся на должностях помощников и советников (штатных и вне штата) руководителя офиса президента Украины, уволены с занимаемых должностей», — сообщили в администрации.

Кто именно был уволен, там не уточнили. По состоянию на декабрь 2024 года Ермак имел девять советников, из которых штатными были Александр Бевз, Лилия Пашинная, Виктория Романова и Татьяна Гайдученко, а внештатными — Сергей Лещенко, Дарья Заривна, Михаил Подоляк, Элина Ельянова и Александр Роднянский. Некоторые из них, например, Заривна, покинули должности еще до отставки Ермака (июль 2025 года).

Советник главы офиса президента Украины — это не конституционная и не нормативно закрепленная должность. В положении об офисе президента Украины нет отдельной категории «советник главы офиса президента».

Глава офиса президента был уволен в конце ноября на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере, в который оказалось вовлечено ближайшее окружение главы государства. После отставки Ермак назвал себя честным и порядочным человеком, заявил, что не намерен «создавать проблемы» для главы государства, и сообщил о планах отправиться на фронт. Решение о преемнике Ермака не принято до сих пор.

«Зеркало недели», однако, писало, что Ермак «никуда не ушел» и каждый вечер общается с президентом Владимиром Зеленским в его резиденции в Конча-Заспе. По словам источников, Зеленский готов руководить своим офисом напрямую, оставив ему исключительно технические функции.