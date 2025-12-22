Британия заявила об угрозе со стороны подводного подразделения России

Передовые возможности Главного управления глубоководных исследований создают риски для критически важных кабелей Британии в море. Россия опровергала, что представляет угрозу подводным коммуникациям королевства

Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images

Россия совершенствует передовые возможности Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ), и Великобритания не может игнорировать связанные с этим угрозы, заявил Financial Times первый морской лорд и начальник штаба ВМС королевства Гвин Дженкинс.

По его утверждению, это «элитное российское подразделение» готово использовать подводные аппараты, способные действовать для повреждения критически важных подводных кабелей и трубопроводов Великобритании.

«Мы видим возобновление деятельности ГУГИ в подводной сфере [...] Похоже, они перезапустили ее», — сказал он.

Издание ранее писало, что исследовательское судно «Янтарь» было замечено вблизи кабелей, соединяющих Великобританию и Ирландию. Посольство России в Великобритании называло несостоятельными заявления британской стороны о том, что Москва представляет угрозу для подводных коммуникаций Соединенного королевства. По мнению российских дипломатов, заявления британской стороны служат лишь поводом для нагнетания напряженности в регионах Балтийского и Северного морей.

О ГУГИ практически нет официальных данных, ведомство является одним из наиболее засекреченных подразделений отечественной армии и флота. В задачи ведомства входит, в частности, поиск и спасение затонувших объектов и картографирование морского дна. На сайте оборонного ведомства в структуре Министерства не числится. Управление находится под санкциями Евросоюза, США и Великобритании.

В начале декабря Дженкинс говорил, что Великобритания близка к тому, чтобы впервые со времен окончания Второй мировой войны уступить доминирование в Атлантике, на этот раз — России. Он призвал Британию «действовать активнее», иначе она потеряет свое преимущество. По его словам, Россия вложила «миллиарды» в свои военно-морские возможности, особенно в Северный флот.

Тогда же министр обороны Соединенного королевства Джон Хили представил новую технологию Atlantic Bastion («Атлантический бастион»). Работу над ней страна начала из-за «растущей активности российского подводного флота». Проект должен объединить автономные надводные и подводные аппараты, системы искусственного интеллекта, цифровую инфраструктуру, военные корабли и патрульную авиацию.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, называл утверждения о планах России напасть на страны Запада «чушью».