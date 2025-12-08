 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Британский флот предупредил о риске уступить Атлантику России

Великобритания должна «действовать активнее», иначе она рискует уступить России доминирование в Атлантике, заявил командующий британскими ВМС. Он отметил, что флот страны не сможет соответствовать времени без трансформаций и НАТО
Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press
Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press

Великобритания близка к тому, чтобы впервые со времен окончания Второй мировой войны уступить доминирование в Атлантике, на этот раз — России, заявил командующий британскими ВМС, первый лорд, генерал сэр Гуин Дженкинс.

«Преимущество, которым мы пользовались в Атлантике после окончания холодной войны, Второй мировой войны, находится под угрозой. Мы держимся, но ненамного», — сказал Дженкинс на конференции в Лондоне.

Он призвал Британию «действовать активнее», иначе она потеряет это преимущество. «Мы не можем этого допустить», — подчеркнул глава ВМС.

По его словам, Россия вложила «миллиарды» в свои военно-морские возможности, особенно в Северный флот.

Генерал рассказал, что Великобритания противостоит России с помощью новых технологий, таких как автономные подводные глайдеры, которые могут обнаруживать вражеские подводные лодки, и, в частности, с помощью «Атлантического бастиона» — автономных датчиков, которые, по его словам, должны служить «глазами и ушами» Британии.

Однако, как отметил Дженкинс, британскому Королевскому флоту будет трудно идти в ногу со временем без быстрой трансформации и поддержки со стороны союзников по НАТО.

Новую технологию Atlantic Bastion («Атлантический бастион») ранее 8 декабря представил министр обороны Соединенного королевства Джон Хили. Работу над ней страна начала из-за «растущей активности российского подводного флота».

Лондон представил «Атлантический бастион» для борьбы с Россией под водой
Политика
Джон Хили&nbsp;во время визита на военно-морскую базу в Портсмуте

«Атлантический бастион» должен объединить автономные надводные и подводные аппараты, системы искусственного интеллекта, цифровую инфраструктуру, военные корабли и патрульную авиацию. Программа поможет создать гибридные военно-морские силы, способные обнаруживать, отслеживать и противодействовать потенциальным угрозам на больших расстояниях. Предполагается, что технология защитит британские подлодки в Северной Атлантике.

Усиливать флот для противодействия России в Атлантике Лондон начал еще несколько лет назад. Обратить внимание на усиление российского присутствия в регионе призывали и в НАТО.

В последние недели британское Минобороны заявляло, что у берегов королевства было зафиксировано движение российского разведывательного судна «Янтарь». Военная разведка Великобритании также считает, что Россия «модернизирует свой флот для возможных атак на подводные кабели и трубопроводы».

Президент России Владимир Путин называл утверждения о планах России напасть на страны Запада «чушью». В начале декабря он подчеркнул, что Россия не собирается воевать с Европой, но если та начнет войну, то Москва готова «прямо сейчас».

Авторы
Теги
Елена Чернышова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Великобритания Атлантический океан Доминирование
