В Румынии в 2026 году откроется центр НАТО для транзита оружия на Украину

Центр начнет работу с января. До этого главной артерией для поставок оружия была база Жешув-Ясенка в Польше. Новая точка поможет обеспечить резервный поток, пишет DefenseRomania. Россия осуждает любую помощь Украине

С января 2026 года в Румынии начнет работу второй крупный центр координации и транзита военной техники Украине, заявил заместитель командующего командованием NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, Совет НАТО по безопасности и обучению для Украины) генерал Майк Келлер. Об этом сообщает портал DefenseRomania.

Создание новой точки поможет обеспечить резервный поток и укрепление логистической устойчивости всего Восточного фланга.

Как пишет портал, запуск нового центра в Румынии удвоит транзитные возможности военной помощи, а механизм PURL («оплачено европейцами, доставлено американцами») обеспечит непрерывность потока вооружений.

По словам генерала, миссия уже направила около 220 тыс. т военной помощи в течение 2025 года. Новый хаб в Румынии перейдет под прямое командование НАТО.

До сих пор база Жешув-Ясенка в Польше была главной артерией, через которую Украина получала военную помощь. Однако зависимость от одной крупной точки входа представляла стратегические риски и уязвимости, пишет портал.

Президент США Дональд Трамп 19 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2026 финансовый год в размере свыше $900 млрд, $400 млн которого пойдут на оружие для Киева.

Летом США и НАТО запустили новую схему поддержки Украины в военной сфере, при которой европейские страны-члены и Канада берут на себя финансирование закупок вооружений. Уже в середине сентября Пентагон одобрил первые две поставки на сумму $500 млн.

Как сообщил американский министр финансов Скотт Бессент, Вашингтон продает Европе это оружие для последующей передаче Киеву с наценкой 10%, что позволяет компенсировать расходы на логистику.

В середине ноября Трамп отметил, что США перестали тратить деньги на Украину и, наоборот, начали получать средства за счет продажи оружия НАТО. 13 ноября американский лидер подтвердил, что Вашингтон продолжает поставку вооружений альянсу для последующей передачи Киеву.

Москва осуждает иностранную военную помощь Киеву. Президент Владимир Путин говорил, что если у Вооруженных сил Украины закончатся патроны и финансирование, то конфликт закончится через месяц-два.