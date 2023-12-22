Генсек ООН назвал бессмысленным возвращение к зерновой сделке

ООН контактирует с Россией и Украиной по выработке «новых форм» соглашения, чтобы обеспечить вывоз зерна. Возобновление прежней сделки Гутерриш счел бессмысленным. Москва вышла из сделки, заявив, что ее условия не выполняются

Антониу Гутерриш (Фото: Caitlin Ochs / Reuters)

Возвращение к прежним условиям зерновой сделки бессмысленно, но «очень интересным» было бы создать условия для свободной навигации в Черном море, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Мы находимся на связи с обеими сторонами, пытаемся выработать новые формы», — сказал он (цитата по ТАСС).

Зерновая сделка действовала год, она прекратила существование после выхода России из соглашения. Москва объясняла, что выполнялись только та часть сделки, касающаяся вывоза зерна из украинских портов, а договоренности по снятию ограничений с российского сельхозэкспорта остались нереализованными. Российские власти обещали немедленно возобновить участие в соглашение, если будут выполнены ее условия. Пока «никакой катастрофы» от прекращения сделки не произошло, считает МИД России.

Возобновления зерновой сделки добивается турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он рассказывал о намерении призвать Владимира Путина «сделать все возможное», чтобы это произошло.

В сентябре издание Bild писало о предложении генсека ООН по возобновлению сделки, которое он направил Лаврову. В частности, речь шла о создании в Люксембурге «дочки» Россельхозбанка, об учреждении страховой компании, которая будет заниматься рисками для транспортирующих продовольствие и удобрения российских судов, о разморозке российских активов и доступе российских судов в порты ЕС.

Украина открыла временные коридоры для судов в Черном море, но предупредила, что не может гарантировать их безопасность. Киев прорабатывает открытие зернового коридора через Молдавию и Румынию.