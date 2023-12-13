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Военная операция на Украине ,  
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Лидер победившей партии в Нидерландах призвал к сокращению помощи Украине

Лидер победившей партии в Нидерландах призвал к сокращению помощи Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Герт Вилдерс
Герт Вилдерс (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

Лидер победившей на выборах в Нидерландах Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс призвал к сокращению военной поддержки Украине, передает Bloomberg.

«Мы считаем, что не должны оказывать военную поддержку Украине, пока мы не в состоянии защитить свою страну», — заявил Вилдерс во время дебатов в парламенте, отметив, что Киев изо всех сил пытается получить помощь от своих ключевых западных союзников.

Сомнения по поводу дополнительной финансовой поддержки Киева также выразили партии «Новый социальный договор» и «Фермерско-гражданское движение» — два потенциальных партнера Партии свободы по будущей правительственной коалиции.

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В конце ноября в Нидерландах прошли выборы в палату представителей (нижняя палата парламента). Праворадикальная Партия свободы (PVV) во главе с Вилдерсом победила на выборах, получив 37 мест. Второе место занял альянс «Зеленых» и Партии труда (GL-PvdA), получивший 25 мест. Третье место заняла Народная партия за свободу и демократию (VVD), получив 24 места. Палата представителей Нидерландов состоит из 150 депутатов.

Вилдерс выступал за отказ от санкций в отношении России, а также говорил, что бойкот российских газа и нефти «не работает». Лидер PVV также категорически выступал против поставок истребителей F-16 на Украину, поскольку, по его мнению, — это «наступательное средство», которое «втягивает Нидерланды в войну». В предвыборном манифесте его партия отмечала, что предназначенную для Киева технику нужно оставить для собственных нужд. PVV осуждала военную операцию России, но неоднократно голосовала против поставок оружия Украине.

Теги
Нидерланды Украина военная поддержка Герт Вилдерс
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