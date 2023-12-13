Лидер победившей партии в Нидерландах призвал к сокращению помощи Украине

Герт Вилдерс (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

Лидер победившей на выборах в Нидерландах Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс призвал к сокращению военной поддержки Украине, передает Bloomberg.

«Мы считаем, что не должны оказывать военную поддержку Украине, пока мы не в состоянии защитить свою страну», — заявил Вилдерс во время дебатов в парламенте, отметив, что Киев изо всех сил пытается получить помощь от своих ключевых западных союзников.

Сомнения по поводу дополнительной финансовой поддержки Киева также выразили партии «Новый социальный договор» и «Фермерско-гражданское движение» — два потенциальных партнера Партии свободы по будущей правительственной коалиции.

В конце ноября в Нидерландах прошли выборы в палату представителей (нижняя палата парламента). Праворадикальная Партия свободы (PVV) во главе с Вилдерсом победила на выборах, получив 37 мест. Второе место занял альянс «Зеленых» и Партии труда (GL-PvdA), получивший 25 мест. Третье место заняла Народная партия за свободу и демократию (VVD), получив 24 места. Палата представителей Нидерландов состоит из 150 депутатов.

Вилдерс выступал за отказ от санкций в отношении России, а также говорил, что бойкот российских газа и нефти «не работает». Лидер PVV также категорически выступал против поставок истребителей F-16 на Украину, поскольку, по его мнению, — это «наступательное средство», которое «втягивает Нидерланды в войну». В предвыборном манифесте его партия отмечала, что предназначенную для Киева технику нужно оставить для собственных нужд. PVV осуждала военную операцию России, но неоднократно голосовала против поставок оружия Украине.