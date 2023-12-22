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Катастрофа самолета Пригожина ,  
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Кремль назвал бульварным чтивом статью WSJ о гибели Пригожина

Песков: материал WSJ о гибели Пригожина это бульварное чтиво
Сюжет
Катастрофа самолета Пригожина
WSJ «очень любит заниматься продуцированием pulp fiction», заявил Песков. В Совбезе назвали статью «откровенным фейком»
Мемориал Евгению Пригожину &nbsp;
Мемориал Евгению Пригожину   (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Материал The Wall Street Journal о том, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев причастен к гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, является pulp fiction (бульварным чтивом. — РБК), заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это, знаете, такое продолжение... в последнее время, к сожалению, Wall Street Journal очень любит заниматься продуцированием pulp fiction», — заявил пресс-секретарь президента.

WSJ ранее написала со ссылкой на источники в западных спецслужбах об «операции по устранению Пригожина», к которой причастен Патрушев. В аппарате Совбеза России заявили РБК, что не комментируют откровенные фейки.

В Кремле ранее отмечали, что вокруг катастрофы самолета Пригожина много спекуляций, а версия Запада о причастности Кремля к произошедшему является ложью.

Принадлежавшую Пригожину компанию «Конкорд» возглавил частный детектив
Бизнес
Евгений Пригожин

Бизнес-джет Пригожина Embraer-135 (EBM-135BJ) разбился в Тверской области 23 августа — спустя ровно два месяца после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург, всего на его борту находились десять человек, никто не выжил. Среди них были Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.

Владимир Путин в октябре рассказал, что, по словам главы СК Александра Бастрыкина, внешнего воздействия на бизнес-джет Пригожина не было, в телах погибших нашли осколки гранаты. В Кремле осенью говорили, что окончательного доклада об обстоятельствах крушения самолета Пригожина нет, следствие еще не закончено.

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Евгений Пригожин WSJ Николай Патрушев Дмитрий Песков ЧВК Вагнер
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»
1 июня 1961 года
Николай Патрушев фото

Николай Патрушев

секретарь Совета безопасности России, экс-директор ФСБ
11 июля 1951 года
Дмитрий Вагнер Уткин фото

Дмитрий Вагнер Уткин

командир ЧВК «Вагнер»
11 июня 1970 года
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