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Политика ,  
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МИД назвал возможные причины для разрыва дипотношений с США

Рябков: конфискация российских активов может привести к разрыву отношений с США
Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Конфискация замороженных российских активов и дальнейшая военная эскалация могут стать триггером для разрыва отношений России с США. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу».

«Мы готовы к любым сценариям, и США не должны иметь иллюзию, если она у них существует, что Россия, что называется, держится обеими руками за дипотношения с этим государством... Что касается триггера возможного витка конфронтации с потенциалом разрыва отношений, триггером может стать и конфискация активов, и дальнейшее нагнетание военной эскалации, много чего еще. Здесь в негативные прогнозы я бы не стал углубляться», — подчеркнул он.

При этом Москва не будет инициативно идти на слом дипломатических отношений, учитывая, что у России и США центральная роль в поддержании международной безопасности и стратегической стабильности, заключил дипломат.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

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