NYT узнала о плане США использовать активы России для помощи Украине

США хотят представить стратегию по использованию российских замороженных активов к 24 февраля 2024 года. Как пишет NYT, пока не ясно, будут ли эти средства направлены на военную помощь. Москва считает заморозку активов незаконной

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Администрация американского президента Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками США об использовании замороженных активов Центробанка России (около $300 млрд) для помощи «военным усилиям Украины» на фоне ослабления финансовой поддержки, пишет The New York Times (NYT) со cсылкой на источники.

Глава Минфина США Джанет Йеллен ранее заявляла, что конфискация активов невозможна без соответствующих действий со стороны Конгресса. Кроме того, как пишет NYT, американские власти опасаются, что из-за таких шагов другие государства могут отказаться от хранения своих активов в США.

Однако теперь администрация Байдена в координации с «Большой семеркой» (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония) решила изучить, может ли она использовать средства, задействовав уже имеющиеся механизмы и полномочия, либо следует обратиться к Конгрессу с просьбой разрешить такой шаг. Как пишет NYT, поддержка подобного шага в Конгрессе растет, что вселяет оптимизм в членом администрации Байдена.

В последние недели переговоры между официальными лицами, главами ЦБ и Минфинов, а также дипломатами и юристами активизировались. Власти США давят на остальных членов G7 с целью подготовить стратегию к 24 февраля 2024 года, второй годовщине начала боевых действий.

Как отмечает NYT, пока не было решено, получит ли Украина средства напрямую и на какие цели их могут направить — на помощь экономике и восстановление, либо прямо на военную поддержку. Обсуждения активизировались на фоне того, как Конгресс США не смог согласовать новый пакет военной помощи Украине до конца этого года.

Байден в октябре запрашивал у законодателей дополнительное финансирование в размере $106,7 млрд, из которых $61,4 млрд пошли бы на поддержку Украины, $14,3 млрд — на усиление обороны Израиля. Но Конгресс не согласовал выделение этих средств.



Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби анонсировал, что в конце декабря Вашингтон объявит о новом пакете помощи для Киева, он станет последним из-за исчерпания ресурсов.



Россия негативно относится к поставкам западных вооружений Украине. Москва отмечала, что такая помощь увеличивает страдания украинцев, но не повлияет на ход военной операции, и российская армия достигнет своих целей.

Ответить на конфискацию своих активов за рубежом Россия обещала «симметрично». Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что в стране «достаточно [зарубежных] активов, которые здесь заморожены».