Антонов счел пустыми слова США о мире с Россией после визита Зеленского

Поездка Зеленского в Вашингтон и его встречи с властями США показали, что ни Украина, ни США не готовы к миру с Россией, заявил посол. Высказывания, что Россия не заинтересована в достижении мира, он назвал лживыми

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон подтверждает, что высказывания США о нежелании вступать в конфликт с Россией являются пустым звуком, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся в телеграм-канале посольства.

«Срежиссированная в голливудском стиле поездка в Вашингтон главы киевского режима окончательно подтвердила, что примирительные высказывания администрации об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с Россией — пустой звук», — заявил Антонов.

Он подчеркнул, что российская сторона на всех уровнях неоднократно пыталась «воззвать к здравому смыслу» и указать, что провокационные действия США ведут к эскалации, чьи последствия «невозможно даже вообразить».

«Визит Зеленского сюда, беседы в Вашингтоне показали, что ни администрация, ни Зеленский к миру не готовы», — отметил посол. Заявления же о том, что Россия не проявляет заинтересованность в достижении мира, он назвал лживыми. «Российская позиция была неоднократно озвучена президентом России», — добавил он.

Поездка Зеленского в Вашингтон состоялась 21 декабря. Там он провел переговоры с президентом США Джо Байденом, после чего украинский лидер выступил в конгрессе США.

На совместной пресс-конференции после переговоров Байден заявил, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную помощь, в частности предоставит зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot для укрепления противовоздушной обороны.

Также американский президент отметил, что Зеленский «открыт для достижения справедливого мира» на Украине. В то время как российская сторона, по мнению Байдена, «не намерена прекращать» боевые действия. Украинский президент объяснял, что для него справедливый мир заключается в отсутствии компромисса относительно территориальной целостности и суверенитета Украины.

В начале декабря в Кремле соглашались, что итогом боевых действий должен стать «справедливый и долгосрочный мир», но при этом отмечали, что перспектив для переговоров пока нет.

В администрации президента США ранее неоднократно говорили, что не стремятся к конфликту с Россией, а также исключали возможность участия в боевых действиях на Украине. «Цели президента [Джо Байдена] были ясны с самого начала... Мы не хотим конфликта с Россией. Это номер один», — говорил в ноябре координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.