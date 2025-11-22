 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Bloomberg рассказал о шоке в ЕС из-за скорости продвижения плана Трампа

Bloomberg: ЕС и Украину шокировала скорость, с которой США продвигают свой план
Сюжет
Военная операция на Украине
Союзники Украины в шоке от скорости, с которой США продвигают мирный план, и хотят выиграть время, узнал Bloomberg. «Исправлением курса» займутся лидеры Британии, Германии и Франции. Киев сравнивал сделку с потерей достоинства
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц (Фото: Henry Nicholls / WPA / Getty Images)

Киев и его союзники шокированы скоростью, с которой Белый дом продвигает свою мирную сделку по Украине. Об этом пишет Bloomberg.

Запад попытается отсрочить крайний срок для принятия Киевом мирного плана, установленный президентом США Дональдом Трампом на День благодарения — 27 ноября. Союзники Киева хотят согласовать более выгодные для Киева условия сделки, пишет агентство.

По его данным, европейские лидеры используют ту же схему, что и в начале этого года, когда президента Украины Владимира Зеленского «застали врасплох в Овальном кабинете». Как и тогда, «задача исправления курса» сейчас в основном ложится на лидеров Великобритании, Германии и Франции, говорится в публикации. Трио в частном порядке работает над более подробным ответом на американский план, который будет обсуждаться в ближайшие дни. Заявление, опубликованное в субботу, — это лишь временная мера, сказано в материале.

Сам Зеленский на фоне сообщений о мирном плане США заявил, что Украина может оказаться перед очень сложным выбором: «либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера». Позже он согласился, что план Трампа нужно доработать.

DPA назвало дату встречи Украины, США и ЕС по мирной сделке
Политика
Женева,&nbsp;Швейцария

22 ноября европейские лидеры выпустили совместное заявление, в котором указали, что план Трампа требует доработки. Они обеспокоены предлагаемым ограничением численности украинской армии, что, по их мнению, «делает ее уязвимой для будущих нападений», и настаивают на том, что границы Украины «не должны изменяться силой».

Мирный план по Украине будет обсуждаться на встрече представителей ЕС, США и Киева в воскресенье, 23 ноября, в Женеве. Туда уже прибыл министр армии США Дэниел Дрисколл. На следующий день лидеры государств Евросоюза соберутся на специальную встречу, чтобы обсудить положения американского плана по урегулированию.

Россия достигает целей военной операции на Украине вооруженным путем, но готова и к мирным переговорам, заявил президент России Владимир Путин. Предметно план США с Москвой не обсуждался, однако может послужить основой урегулирования, отметил он.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Теги
Валерия Доброва
Украина США мирный план Европа
