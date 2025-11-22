 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Организаторы саммита G20 в ЮАР забыли отключить звук на закрытой сессии

Мужчина проходит мимо экрана, на котором Сирил Рамафоса выступает на пленарном заседании в первый день саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР
Мужчина проходит мимо экрана, на котором Сирил Рамафоса выступает на пленарном заседании в первый день саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР (Фото: Sodiq Adelakun / Reuters)

Организаторы саммита лидеров G20 в Йоханнесбурге забыли отключить звук трансляции закрытой сессии, что смутило президента ЮАР Сирила Рамафосу, видео доступно на YouTube-канале канала Dawn News.

После вступительной речи Рамафоса перешел к обсуждению необходимости принятия итоговой декларации и начал цитировать древнеримского писателя Плиния Старшего. В этот момент помощники прервали его выступление.

«Мне сказали, что камеры все еще включены, хотя их должны были отключить <...> не знаю, как так вышло», — сказал президент и улыбнулся.

Рамафоса продолжил речь, а звук организаторы отключили лишь спустя минуту.

Чего ждать от саммита G20, где не будет лидеров Китая, России и США
Политика
Фото:Yves Herman / Reuters

Саммит лидеров стран G20 проходит с 22 по 23 ноября в выставочном центре на юге Йоханнесбурга. Российскую делегацию возглавляет замруководителя администрации президента Максим Орешкин.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Плугина Ирина
ЮАР саммит G20 технический сбой
Материалы по теме
Орешкин прибыл на саммит G20 в Йоханнесбурге
Политика
Песков оценил значимость саммита G20 в отсутствие Путина, Трампа и Си
Политика
Песков пообещал, что на G20 без Путина Россия будет представлена достойно
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 15:45 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 15:45
Фигурист Гуменник выиграл короткую программу на этапе Гран-при в Омске Спорт, 16:06
Макрон предсказал конец G20 и упомянул Украину Политика, 16:04
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
«Балтика» не смогла обыграть одного из аутсайдеров РПЛ Спорт, 15:59
Протестующие против отключений света в Кривом Роге перекрыли дорогу Политика, 15:45
«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на дерби Спорт, 15:42
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Организаторы саммита G20 в ЮАР забыли отключить звук на закрытой сессии Политика, 15:21
Страны G20 в совместной декларации выступили за расширение Совбеза ООН Политика, 15:17
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
У экс-капитана сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание Спорт, 15:02
В порту Лос-Анджелеса после взрыва загорелся контейнеровоз Общество, 15:00
Устойчивое строительство: как уменьшить нагрузку на энергосистему и ЖКХ Отрасли, 14:59