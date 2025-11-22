Организаторы саммита G20 в ЮАР забыли отключить звук на закрытой сессии
Организаторы саммита лидеров G20 в Йоханнесбурге забыли отключить звук трансляции закрытой сессии, что смутило президента ЮАР Сирила Рамафосу, видео доступно на YouTube-канале канала Dawn News.
После вступительной речи Рамафоса перешел к обсуждению необходимости принятия итоговой декларации и начал цитировать древнеримского писателя Плиния Старшего. В этот момент помощники прервали его выступление.
«Мне сказали, что камеры все еще включены, хотя их должны были отключить <...> не знаю, как так вышло», — сказал президент и улыбнулся.
Рамафоса продолжил речь, а звук организаторы отключили лишь спустя минуту.
Саммит лидеров стран G20 проходит с 22 по 23 ноября в выставочном центре на юге Йоханнесбурга. Российскую делегацию возглавляет замруководителя администрации президента Максим Орешкин.
