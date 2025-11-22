The Economist узнал мнение украинской разведки о затягивании конфликта

Представитель украинской разведки сказал изданию, что затягивание конфликта не улучшит позиции Киева на переговорах. Страна держится «кое-как» и через два месяца ей вряд ли предложат лучшую сделку, считает он

Затягивание конфликта на Украине не улучшит переговорные позиции Киева, сказал The Economist источник в украинской разведке.

«Сейчас мы держимся, кое-как. Через два месяца, кто знает, что будет? К тому времени предлагаемая сделка тоже не станет лучше», — приводит издание слова своего собеседника.

Источник журнала упомянут мирный план из 28 пунктов, представленный ранее США. В соответствии с ним, Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими территориями, а Херсон и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения.

Кроме того, Украина не вступит в НАТО, в стране в течение 100 дней пройдут выборы, взамен страна получит надежные гарантии безопасности. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику. Снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в индивидуальном порядке, сказано в американской инициативе.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне сообщений о плане предупредил, что Украина может оказаться перед очень сложным выбором: «либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера, либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски».

Позднее он заявил, что план США нужно доработать: по его словам, в ходе разговора с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом была достигнута договоренность, что Киев вместе с США и Европой «на уровне советников» будет работать над тем, чтобы «путь к миру стал действительно работоспособным».

В ВСУ на фоне переговоров, которые возобновились в мае, неоднократно жаловались на нехватку личного состава. Весной на Украине были ужесточены правила мобилизации, а планку призыва понизили с 27 до 25 лет.

В ноябре начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов отметил, что сложности для украинских сил заключаются не только в нехватке людей, но и в том, что они «измотаны» за этот год, а положение на поле боя «очень тяжелое».

По данным The Times, президент США Дональд Трамп подозревает Зеленского в блефе: он полагает, что президент Украины таким образом хочет добиться более выгодных условий сделки. The Wall Street Journal писала, что мирный план, над которым Киев работает с Евросоюзом, предусматривает именно это.

Материал дополняется