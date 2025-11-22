 Перейти к основному контенту
The Economist узнал мнение украинской разведки о затягивании конфликта

Economist: по мнению разведки Украины затягивание боев не улучшит позиций Киева
Сюжет
Военная операция на Украине
Представитель украинской разведки сказал изданию, что затягивание конфликта не улучшит позиции Киева на переговорах. Страна держится «кое-как» и через два месяца ей вряд ли предложат лучшую сделку, считает он

Затягивание конфликта на Украине не улучшит переговорные позиции Киева, сказал The Economist источник в украинской разведке.

«Сейчас мы держимся, кое-как. Через два месяца, кто знает, что будет? К тому времени предлагаемая сделка тоже не станет лучше», — приводит издание слова своего собеседника.

США пригрозили России санкциями и продолжением поставок оружия Украине
Политика
Майк Уолтц

Источник журнала упомянут мирный план из 28 пунктов, представленный ранее США. В соответствии с ним, Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими территориями, а Херсон и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения.

Кроме того, Украина не вступит в НАТО, в стране в течение 100 дней пройдут выборы, взамен страна получит надежные гарантии безопасности. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику. Снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в индивидуальном порядке, сказано в американской инициативе.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне сообщений о плане предупредил, что Украина может оказаться перед очень сложным выбором: «либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера, либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски».

Позднее он заявил, что план США нужно доработать: по его словам, в ходе разговора с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом была достигнута договоренность, что Киев вместе с США и Европой «на уровне советников» будет работать над тем, чтобы «путь к миру стал действительно работоспособным».

В ВСУ на фоне переговоров, которые возобновились в мае, неоднократно жаловались на нехватку личного состава. Весной на Украине были ужесточены правила мобилизации, а планку призыва понизили с 27 до 25 лет.

В ноябре начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов отметил, что сложности для украинских сил заключаются не только в нехватке людей, но и в том, что они «измотаны» за этот год, а положение на поле боя «очень тяжелое».

По данным The Times, президент США Дональд Трамп подозревает Зеленского в блефе: он полагает, что президент Украины таким образом хочет добиться более выгодных условий сделки. The Wall Street Journal писала, что мирный план, над которым Киев работает с Евросоюзом, предусматривает именно это.

Материал дополняется

Татьяна Зыкина
Украина разведка Военная операция на Украине мирные переговоры
