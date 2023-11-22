HS узнала о плане почти полного закрытия границы Финляндии с Россией

HS: Финляндия закроет все пункты пропуска на границе с Россией, кроме одного

Если власти страны примут данное решение, то работать будет только самый северный пункт пропуска «Райа-Йоосеппи», который открыт только четыре часа в сутки. Хельсинки закрывают границу из-за наплыва мигрантов-просителей убежища

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Правительство Финляндии готово принять решение о дополнительных ограничительных мерах на границе с Россией, закрыты будут все пункты пропуска, кроме одного — «Райа-Йоосеппи» на границе Лапландии и Мурманской области, пишет газета Helsingin Sanomat (HS). Это может произойти в ночь с четверга на пятницу, если решение примут оперативно.

По данным издания, меру уже одобрил вице-канцлер юстиции Микко Пуумалайнен. Сам проект разработан министерством внутренних дел.

HS отмечает, что этот пункт на данный момент работает по четыре часа в сутки. С российской стороны ему соответствует многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Лотта». Погранпереходы расположены в Заполярье.

Накануне Yle сообщал, что проект ужесточения мер на границе был вице-канцлером отклонен, но детали не разглашались. Пуумалайнен отмечал, что предлагаемые меры не включали гарантий сохранения подлинной возможности для мигрантов обращения за международной защитой в форме убежища согласно законам — Конституции Финляндии, законодательству ЕС, Европейской конвенции по правам человека и др. HS пишет, что в этом предложении речь шла о полном закрытии границы.