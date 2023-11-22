HS узнала о плане почти полного закрытия границы Финляндии с Россией
Правительство Финляндии готово принять решение о дополнительных ограничительных мерах на границе с Россией, закрыты будут все пункты пропуска, кроме одного — «Райа-Йоосеппи» на границе Лапландии и Мурманской области, пишет газета Helsingin Sanomat (HS). Это может произойти в ночь с четверга на пятницу, если решение примут оперативно.
По данным издания, меру уже одобрил вице-канцлер юстиции Микко Пуумалайнен. Сам проект разработан министерством внутренних дел.
HS отмечает, что этот пункт на данный момент работает по четыре часа в сутки. С российской стороны ему соответствует многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Лотта». Погранпереходы расположены в Заполярье.
Накануне Yle сообщал, что проект ужесточения мер на границе был вице-канцлером отклонен, но детали не разглашались. Пуумалайнен отмечал, что предлагаемые меры не включали гарантий сохранения подлинной возможности для мигрантов обращения за международной защитой в форме убежища согласно законам — Конституции Финляндии, законодательству ЕС, Европейской конвенции по правам человека и др. HS пишет, что в этом предложении речь шла о полном закрытии границы.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами