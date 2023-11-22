 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
0 

HS узнала о плане почти полного закрытия границы Финляндии с Россией

HS: Финляндия закроет все пункты пропуска на границе с Россией, кроме одного
Если власти страны примут данное решение, то работать будет только самый северный пункт пропуска «Райа-Йоосеппи», который открыт только четыре часа в сутки. Хельсинки закрывают границу из-за наплыва мигрантов-просителей убежища
Фото: Lehtikuva / Reuters
Фото: Lehtikuva / Reuters

Правительство Финляндии готово принять решение о дополнительных ограничительных мерах на границе с Россией, закрыты будут все пункты пропуска, кроме одного — «Райа-Йоосеппи» на границе Лапландии и Мурманской области, пишет газета Helsingin Sanomat (HS). Это может произойти в ночь с четверга на пятницу, если решение примут оперативно.

По данным издания, меру уже одобрил вице-канцлер юстиции Микко Пуумалайнен. Сам проект разработан министерством внутренних дел.

HS отмечает, что этот пункт на данный момент работает по четыре часа в сутки. С российской стороны ему соответствует многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Лотта». Погранпереходы расположены в Заполярье.

Накануне Yle сообщал, что проект ужесточения мер на границе был вице-канцлером отклонен, но детали не разглашались. Пуумалайнен отмечал, что предлагаемые меры не включали гарантий сохранения подлинной возможности для мигрантов обращения за международной защитой в форме убежища согласно законам — Конституции Финляндии, законодательству ЕС, Европейской конвенции по правам человека и др. HS пишет, что в этом предложении речь шла о полном закрытии границы.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Финляндия закрытие границы

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Финская погранслужба сообщила о приезде мигрантов на детских велосипедах
Политика
В Карелии задержали 150 мигрантов, направлявшихся к границе с Финляндией
Политика
Премьер Финляндии заявил об отсутствии прогресса на переговорах с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 96,15 (-0,11) Инвестиции, 17:53 Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 88,16 (+0,29) Инвестиции, 17:53
«Мафиози» современного искусства: кто диктует цены на рынке РБК и СберПервый, 20:03
Минспорта Украины пригрозило лишением званий «беглым» спортсменам Спорт, 19:59
«ВКонтакте» восстановила работу после сбоя Технологии и медиа, 19:56
Дружественные инопланетяне, кунцхаус и дуриан: где это построено РБК и ЛСР, 19:54
Как повышение ставки ЦБ повлияет на разные активы Инвестиции, 19:51
Какие инновационные битумные технологии делают в России Тренды, 19:50
Директор Большого театра ответил на сообщения об увольнении Общество, 19:48
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Карта на 22 ноября Политика, 19:46
Где в Москве встречаются краснокнижные животные, птицы и растения РБК и ДПиООС, 19:42
Минобороны Польши сообщило о поставке партии HIMARS и Abrams из США Политика, 19:40
Путин передал сеть печатавших «Новую газету» типографий властям Москвы Общество, 19:33
«Валдай 8» — современный городской грузовик для бизнеса РБК и Газ, 19:31
HS узнала о плане почти полного закрытия границы Финляндии с Россией Политика, 19:29
8 главных вопросов о лечении рака с помощью радиоактивных изотопов Тренды, 19:23