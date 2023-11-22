Финская погранслужба сообщила о приезде мигрантов на детских велосипедах

Yle: мигранты на детских велосипедах добрались из России до границы Финляндии

Несмотря на запрет, мигранты продолжают приезжать в Финляндию на велосипедах, сообщили в финской погранслужбе. Так, 21 ноября до границы добрались 20 человек. Некоторые использовали детские велосипеды

Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

Большинство просителей убежища в Финляндии, которые прибыли из России, пересекли границу на велосипедах, причем многие из них были детскими. Об этом сообщил финский телеканал Yle со ссылкой на командира пограничного поста «Вартиус» Йоуко Киннунена.

«Велосипеды являются реквизитом, брошенным либо в кучу на границе, либо на финской стороне», — уточнил пограничник.

Так, 21 ноября до границы добрались 20 человек, отмечает Yle. Издание предположило, что велосипеды, оставленные на границе, позже будут проданы на аукционе.

Киннунен уточнил, что российские пограничники продолжают следовать старым правилам, согласно которым границу можно пересекать только на транспортных средствах, в том числе на велосипедах.

Финляндия с 15 ноября на неопределенный срок ввела запрет на въезд на велосипедах из России по всей границе.

В российском посольстве в Хельсинки отметили, что в автомобильных пунктах пропуска «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра» (соответствуют пунктам «Торфяновка», «Брусничное» и «Светогорск» с российской стороны) такой запрет действует с 9 ноября.

Это решение замглавы погранслужбы Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари объяснил въездом в страну из России нелегальных мигрантов на велосипедах.

«Нелегальные иммигранты все чаще пытались въехать в Финляндию на велосипедах. За последнюю неделю таких случаев было около 30. Это явно растущее явление», — сообщил он 12 ноября.