В ФСБ сообщили о ликвидации пособника боевиков в Ингушетии
В Ингушетии ликвидировали пособника боевиков, оказавшего вооруженное сопротивление силовикам. Об этом сообщило управление ФСБ.
Силовики во время оперативно-розыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции (КТО) получили информацию о том, что пособник членов бандгруппы, которых они искали, находится в городе Сунжа. «При попытке задержания он оказал сопротивление и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из огнестрельного оружия», — рассказали в УФСБ (цитата по «РИА Новости»).
Личность мужчины устанавливается.
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