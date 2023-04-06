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Политика ,  
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МВД подтвердило гибель трех полицейских в Ингушетии

МВД: трое полицейских погибли в контртеррористической операции в Ингушетии
Башир Хаутиев, Максим Алехин и Максим Родионов
Башир Хаутиев, Максим Алехин и Максим Родионов (Фото: МВД России )

Во время контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе Ингушетии погибли трое сотрудников МВД России, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Погибли старший участковый МВД России отдела «Малгобекский» майор Башир Хаутиев, начальник пункта полиции «Петровский» в Туле капитан Максим Алехин и помощник дежурного отдела МВД «Ефремовский» в Тульской области сержант Максим Родионов.

Хаутиев родился в 1992 году. В органах внутренних дел он служил с октября 2014 года, старшим участковым стал в феврале 2022 года. Алехин 1984 года рождения, его служба в МВД началась в 2012 году, в 2021 году его назначили на должность начальника пункта полиции. Родионов родился в 1998-м, поступил на службу в органы внутренних дел в октябре 2019 года, помощником дежурного стал в 2021 году.

О гибели трех полицейских ранее сообщали источники «РИА Новости» и «112». Они же писали, что еще восемь человек получили ранения. ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах передавал, что ранения различной степени тяжести получили семеро полицейских, погибли двое.

Накануне силовики вели перестрелку с боевиками, которые забаррикадировались в одной из построек села Зязиков-Юрт в Малгобекском районе, сообщала ФСБ. 3 апреля с 20:00 мск в этом районе Ингушетии действует режим контртеррористической операции. Перед этим, в ночь на 28 марта, неизвестные напали на стационарный пост ДПС, расположенный в Пригородном районе на границе Ингушетии и Северной Осетии, двое полицейских были ранены. МВД объявило в розыск пятерых жителей региона.

Теги
Ингушетия МВД полицейские контртеррористическая операция
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