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Общество ,  
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В Ингушетии произошла перестрелка в зоне контртеррористической операции

ФСБ: в ингушском селе Зязиков-Юрт завязалась перестрелка с боевиками
Боестолкновение произошло в Малгобекском районе Ингушетии, где объявлена КТО. В конце марта на границе республики и соседней Северной Осетии обстреляли пост ДПС, участники нападения в розыске
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В одной из построек села Зязиков-Юрт в Малгобекском районе где ранее был введен режим контртеррористической операции (КТО) забаррикадировались боевики, силовики ведут с ними бой. Об этом сообщили в ФСБ, пишет ТАСС.

«При попытке задержания последние оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия», — говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала Mash, получили ранения два участковых. О перестрелке также пишет Shot. По предварительным данным, сообщает канал, перестрелку устроили те же преступники, что в конце марта напали на пост ДПС в республике.

Вечером 3 апреля в этом районе республики ввели режим контртеррористической операции (КТО). За неделю до этого, в ночь на 28 марта, было совершено нападение на пост ДПС, находящийся на границе Ингушетии и Северной Осетии. В результате инцидента пострадали два полицейских.

Управление МВД по Ингушетии в конце марта сообщало, что нападению подвергся пост «Волга-14» возле села Кантышево Назрановского района Ингушетии — оно находится примерно в 15 км от Малгобекского района. В североосетинском управлении СК заявили, что был атакован пост на территории республики. Ведомство возбудило уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

30 марта управление МВД по Ингушетии объявило в розыск троих предполагаемых участников нападения: это М. А. Мошхоев 1998 года рождения, А. Боков 2001 года рождения и Коттоев М. 1997 года рождения.

ТАСС 5 апреля сообщил со ссылкой на региональное управление ФСБ, что в Малгобекском районе нашли труп одного из предполагаемых участников нападения. Личность умершего не установлена, но внешне он схож с Коттоевым. Рядом с телом нашли автомат Калашникова, подствольный гранатомет с боеприпасами к нему и гранаты.

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Об обнаружении трупа еще одного предполагаемого участника нападения источники ТАСС и «РИА Новости» сообщили 29 марта. Тело с огнестрельными ранениями нашли в Карабулаке, который находится в 20 км к востоку от Кантышево.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Ингушетия контртеррористическая операция боестолкновения КТО ФСБ
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