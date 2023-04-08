В Ингушетии задержали второго участника напавшей на полицейских банды

Микаил Мошхоев (Фото: МВД России )

В Ингушетии задержали одного из предполагаемых участников нападения на пост ДПС — Микаила Мошхоева. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«В ночь на субботу задержан еще один разыскиваемый: Микаил Мошхоев 1998 года рождения», — сказал собеседник «РИА Новости». Он отметил, что поиски еще двух преступников продолжаются.

Как сообщил источник ТАСС, Мошхоев пытался покинуть республику, его задержали и допрашивают.

7 апреля один из четырех подозреваемых в нападении на полицейских сдался сотрудникам правоохранительных органов. Это 21-летний Амир Боков. По предварительной информации, другие участники бандгруппы — Адам Оздоев и Амирхан Гуражев — скрылись в лесу на окраине Малкобекского района. Их объявили в розыск.

В ночь на 6 апреля в селе Зязиков-Юрт в этом районе произошла перестрелка. Боевики забаррикадировались в здании, сотрудники правоохранительных органов вступили с ними в бой. Погибли трое полицейских, еще восемь пострадали.

С 3 апреля в районе действует режим контртеррористической операции, поскольку в этот день на окраине Малгобека по полицейским, которые проводили розыск неизвестных, был открыт огонь из автоматического оружия. Один сотрудник получил касательное ранение, нападавшие сумели скрыться с места происшествия.

До этого, в ночь на 28 марта, на пост ДПС в Пригородном районе на границе Северной Осетии и Ингушетии было совершено нападение, в результате которого пострадали двое полицейских. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).