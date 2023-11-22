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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль опубликовал список из 300 подлежащих освобождению палестинцев

Израиль опубликовал список из 300 подлежащих освобождению палестинцев
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Большая часть кандидатов на освобождение Израилем — палестинцы в возрасте 18 лет и младше, осужденные за массовые беспорядки и бросание камней. Остальные — женщины, осужденные за попытку нанесения ножевых ранений
Фото: Julia Geiter / Reuters
Фото: Julia Geiter / Reuters

Министерство юстиции Израиля опубликовало список из 300 палестинских заключенных, которые могут быть освобождены в рамках соглашения о возвращении заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.

«В соответствии с постановлением правительства [обнародован] список [палестинских] заключенных, предназначенных для освобождения», — говорится в сообщении.

Подавляющее большинство, 287 палестинцев из 300 в списке кандидатов на освобождение Израилем, — молодые люди в возрасте 18 лет и младше, которые были осуждены за массовые беспорядки, сообщает газета Times of Israel. Оставшиеся 13 заключенных — женщины. Большинство из них отбывают сроки за попытки нападения с ножом.

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Сектор Газа

Ранее ХАМАС и Израиль достигли соглашения о четырехдневном перемирии, в рамках которого израильская сторона освободит женщин и несовершеннолетних, которых содержат в тюрьмах, а ХАМАС освободит 50 заложников — женщин и детей. В Израиле не называли число палестинцев, которых планируют освободить, ХАМАС заявлял, что речь идет о 150 палестинцах.

В палестинской группировке подчеркнули, что соглашения удалось достичь благодаря посредничеству Катара и Египта.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что среди 50 заложников, которых ХАМАС согласился освободить, будут американцы. По данным Reuters, речь идет о трех гражданках США, в том числе трехлетней девочке, родителей которой убили во время нападения на юг Израиля 7 октября.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва приветствует достижение соглашения между Израилем и ХАМАС, и подчеркнула, что именно к этому Россия призывала с начала эскалации конфликта.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Минюст Израиль Заключенные палестинцы заложники обмен ХАМАС
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