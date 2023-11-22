Захарова поприветствовала соглашение между Израилем и ХАМАС о заложниках

В Москве поприветствовали соглашение между Израилем и ХАМАС о заложниках

Москва приветствует достижение соглашения между Израилем и ХАМАС о четырехдневном прекращении огня и освобождении заключенных и заложников. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В Москве приветствуют достижение соглашения между Израилем и ХАМАС о четырехдневной гуманитарной паузе. Именно к этому Россия призывала с начала эскалации конфликта», — сказала Захарова.

Она отметила «особые усилия», которые предпринял Катар для реализации «призыва мирового сообщества к деэскалации».

Ранее ХАМАС и Израиль достигли соглашения о четырехдневном перемирии, в рамках которого в сектор Газа въедут «сотни» грузовиков с гуманитарной помощью, израильская сторона освободит 150 женщин и несовершеннолетних, которых содержат в тюрьмах, а ХАМАС освободит 50 заложников — женщин и детей.

В палестинской группировке отметили, что соглашения удалось достичь благодаря усилиям Катара и Египта.

По данным израильской газеты Haaretz, в Израиль вернут 30 детей и 20 женщин. Взамен израильская сторона освободит 150 палестинских заключенных, которые содержатся в тюрьмах не за убийство.