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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Москве поприветствовали соглашение между Израилем и ХАМАС о заложниках

Захарова поприветствовала соглашение между Израилем и ХАМАС о заложниках
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Москва приветствует достижение соглашения между Израилем и ХАМАС о четырехдневном прекращении огня и освобождении заключенных и заложников. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В Москве приветствуют достижение соглашения между Израилем и ХАМАС о четырехдневной гуманитарной паузе. Именно к этому Россия призывала с начала эскалации конфликта», — сказала Захарова.

Она отметила «особые усилия», которые предпринял Катар для реализации «призыва мирового сообщества к деэскалации».

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Фото:Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Ранее ХАМАС и Израиль достигли соглашения о четырехдневном перемирии, в рамках которого в сектор Газа въедут «сотни» грузовиков с гуманитарной помощью, израильская сторона освободит 150 женщин и несовершеннолетних, которых содержат в тюрьмах, а ХАМАС освободит 50 заложников — женщин и детей.

В палестинской группировке отметили, что соглашения удалось достичь благодаря усилиям Катара и Египта.

По данным израильской газеты Haaretz, в Израиль вернут 30 детей и 20 женщин. Взамен израильская сторона освободит 150 палестинских заключенных, которые содержатся в тюрьмах не за убийство.

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Теги
Персоны
Мария Захарова прекращение огня заложники Заключенные Израиль ХАМАС
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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