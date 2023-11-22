В США заявили, что ХАМАС освободит американцев в рамках сделки с Израилем

Сектор Газа (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Среди 50 заложников, которых ХАМАС согласился освободить в рамках соглашения с Израилем о временном прекращения огня, будут американцы. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы приветствуем освобождение 50 заложников из Газы, включая американцев. Я благодарю Катар за партнерство и ценю поддержку Израилем гуманитарной паузы, которая позволит доставить дополнительную гуманитарную помощь палестинцам в Газу», — написал Блинкен в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что в список из 50 заложников, которых освободит ХАМАС, включат трех гражданок США. Среди них — трехлетняя девочка, родителей которой убили во время нападения на юг Израиля 7 октября.

По данным израильской стороны, ХАМАС удерживает в секторе Газа примерно 240 человек, не менее 33 из них — дети. В число заложников входят граждане более чем 40 стран. В октябре ХАМАС освободил нескольких женщин — американку Джудит Ранаан и ее дочь Натали, а также израильтянок Нурит Ицхак и Йохвед Лифшиц.

Помимо освобождения 50 заложников ХАМАС соглашение палестинской группировки и Израиля подразумевает четырехдневное прекращение огня, допуск в сектор Газа сотен грузовиков с гуманитарной помощью, а также освобождение из израильских тюрем 150 человек (женщин и несовершеннолетних), осужденных не за убийство.