В Севастополе возобновили движение морского транспорта после атаки дронов

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Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе восстановлено. Об этом сообщает телеграм-канал дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Движение морского пассажирского транспорта восстановлено. Катера и паром отправляются согласно утвержденному расписанию», — говорится в сообщении канала.

Движение морского транспорта было остановлено вечером 22 ноября. Об этом объявили после атаки беспилотников, о которой сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, в городе работали средства ПВО, они сбили два дрона.

Севастополь неоднократно подвергался атакам дронов и беспилотников с начала военной спецоперации на Украине. 8 ноября Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник над акваторией Севастополя. 29 октября дроны атаковали корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте. Минобороны России сообщило после этого, что в нападении были задействованы девять дронов и семь автономных морских беспилотников. Для их уничтожения использовали корабельное оружие и морскую авиацию. Повреждения получили боносетевое заграждение и одно судно.