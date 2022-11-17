Гаагский суд признал Стрелкова виновным по делу МН17 и оправдал Пулатова

Игорь Стрелков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Суд в Гааге признал бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), офицера ГРУ России в отставке Сергея Дубинского и ополченца, гражданина Украины Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 пассажиров. Еще одного обвиняемого россиянина — командира разведподразделения ГРУ ДНР Олега Пулатова — признали невиновным. Трансляцию вел CNN.

Суд постановил, что самолет MH17 был сбит из ЗРК «Бук», находившегося в поле недалеко от села Первомайское в ДНР. Изучив материалы перехваченных разговоров, суд счел Гиркина, Дубинского и Харченко виновными в крушении самолета.

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По мнению судьи, ракету планировали выпустить по военному самолету — попадание в MH17 произошло по ошибке.

В МИД России пообещали изучить решение голландского суда. «Будем изучать это решение, потому что во всех этих вопросах каждый нюанс имеет значение», — заявил замдиректора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев.

Москва неоднократно отрицала причастность к атаке на самолет. В октябре 2021 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл неуместными призывы к России взять ответственность за крушение в Донбассе малайзийского Boeing. «Подобные призывы — они абсолютно неуместны и недопустимы. Они недопустимы, потому что все-таки эта трагедия произошла в небе над территорией Украины», — сказал Песков. Он добавил, тогда, что суд еще не вынес окончательный вердикт по итогам расследования.