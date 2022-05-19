Буш-младший словами «времена меняются» оценил обещание не расширять НАТО
Экс-президент США Джордж Буш-младший заявил, что хотел бы видеть Украину в ЕС и НАТО и ожидал, что Россия будет более сговорчивой по этому вопросу. Видео с бывшим главой государства показали пранкеры Вован и Лексус, позвонившие ему от имени президента Украины Владимира Зеленского, на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».
«Я чувствовал, что Украина должна быть в ЕС и НАТО», — сказал Буш-младший, отвечая на вопрос, хотел ли он видеть Украину в Североатлантическом альянсе.
Комментируя ремарку, что бывший глава Госдепа Джеймс Бейкер обещал президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять альянс на Восток, Буш-младший указал, что «времена меняются».
«Бейкер был госсекретарем при моем отце, это было много лет назад. А значит и Соединенным Штатам надо гибко подстраиваться под время. И именно поэтому сейчас вы находите такую мощную поддержку нашей страны», — сказал он.
Экс-президент отметил, что хотел присоединения Украины к НАТО и думал, что Россия будет «более сговорчивой».
«Но затем [президент России Владимир] Путин резко изменился», — сказал Буш-младший. По мнению экс-президента, Путин хотел оставаться «на краю НАТО», чтобы контролировать, что альянс является не наступательным, а оборонительным.
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