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Путин предложил вернуть советское почетное звание «Мать-героиня»

Звание матери-героини было учреждено в СССР в 1944 году, его присваивали женщинам, родившим десять и более детей. Им также вручался орден «Мать-героиня»
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Президент Владимир Путин предложил возродить звание «Мать-героиня» и выплачивать удостоившимся его женщинам по 1 млн руб. Об этом глава государства заявил во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

«Мы условились <...> вернуть, как это было еще в советские времена, почетное звание «Мать-героиня». <...> Тем мамам, которые будут удостоены почетного звания «Мать-героиня», единовременно выплачивать 1 млн руб.», — сказал президент.

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Фото:Михаил Соколов / ТАСС

Также Путин предложил учредить денежную выплату награждаемым медалью ордена «Родительская слава». Президент напомнил, что ранее при вручении ордена награждаемые получали выплату 100 тыс руб., при награждении медалью ордена выплата не была положена. «Я предлагаю за медаль установить единовременную выплату 200 тыс. руб. При вручении самого ордена <...> единовременно выплачивать 500 тыс. руб.», — сказал он.

Орден «Родительская слава» учредили в России в 2008 году. Его вручают состоящим в браке родителям или усыновителям семерых и более детей. Знак ордена выполнен из серебра с позолотой в виде прямого равноконечного креста с расширяющимися концами. Крест покрыт синей эмалью и наложен на покрытый зеленой эмалью круг в виде лаврового венка, между концами креста расположены позолоченные лучи. В центре креста находится круглый и покрытый красной эмалью медальон с позолоченным гербом России.

В мужском варианте знак ордена носится на пятиугольной колодке, обтянутой белой с голубой полосой шелковой лентой. В женском варианте орден носят на уложенной бантом ленте тех же цветов.

Медаль ордена «Родительская слава» была учреждена 2010 году. Ее вручают родителям и усыновителям четырех и более детей — граждан России. Медалью награждают при условии, что родители или усыновители «образуют социально ответственную семью» и ведут здоровый образ жизни.

Медаль изготавливается из серебра с позолотой, имеет круглую форму. В женском варианте медаль размещается на белой с синими полосками шелковой ленте, в мужском варианте медаль подвешивается на колодку, обтянутую лентами в тех же цветах. На лицевой стороне медали изображен знак ордена «Родительская слава», на оборотной стороне нанесена надпись «За воспитание детей».

Глава государства отметил, что поддержка семей с детьми, защита материнства и детства для России является безусловным приоритетом. «Для нас не бывает, не должно быть чужих детей. Особая теплота и внимание к их нуждам — неотъемлемая часть наших культурных, духовных ценностей», — добавил он.

Путин сказал, что ему «отрадно, что в наши дни традиции большой, многодетной семьи постепенно, шаг за шагом, но возрождаются». «Все больше людей осознают высочайшую нравственную, духовную ценность родственных уз и преемственности поколений <...> таких истин, как почитание старших и забота о младших, взаимная поддержка и радость общения. Отмечу, что эти ценности лежат и в основе всех российских традиционных религий», — заявил он.

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«На тех, кто воспитан в многодетной семье, как правило, действительно можно положиться. Они не подведут ни друга, ни коллег, ни родную страну», — добавил Путин.

Почетное звание «Мать-героиня» и одноименный орден были учреждены в СССР в 1944 году. Звание присваивалось одновременно с награждением орденом женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Орденом были награждены более 400 тыс. женщин.

В России действуют различные программы по поддержке семей, в том числе по льготному и семейному ипотечному кредитованию. Весной 2022 года власти увеличили сумму кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки до 30 млн руб. в четырех регионах и 15 млн руб. в остальных. Ставка по льготной ипотеке до конца года составляет 9%, семейную можно оформить по ставке до 6% годовых.

Также государство с 2007 года ввело выплаты за рождение детей, так называемый материнский капитал. Изначально денежные выплаты выдавались семьям, где родился второй ребенок, но потом программу расширили.

На материнский капитал имеют право:

  • женщины, родившие или усыновившие второго или третьего ребенка с 1 января 2007 года;
  • женщины, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 января 2020 года;
  • отцы — единственные усыновители второго и третьего ребенка по решению суда после 1 января 2007 года;
  • отцы, которые усыновили первого ребенка по решению суда после 1 января 2020 года;
  • в случае если мама ребенка умерла или была лишена родительских прав, то отец может вместо нее получить материнский капитал.
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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
мать-героиня звание СССР возвращение Владимир Путин
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