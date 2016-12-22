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В МИД назвали «придуманной страшилкой» идею милитаризации Азовского моря
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В МИД назвали «придуманной страшилкой» идею милитаризации Азовского моря
Политика, 22:38
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В МИД назвали «придуманной страшилкой» идею милитаризации Азовского моря
Тема милитаризации Россией Азовского моря намеренно вброшена в информационное пространство для новых обвинений России. Такое заявление сделал замглавы МИД России Григорий Карасин
Григорий Карасин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Милитаризация Россией Азовского моря является еще одной «придуманной страшилкой, которая высосана из пальца», заявил в интервью «Коммерсанту» замглавы МИД России Григорий Карасин. По его словам, Вооруженные силы России используются в регионе лишь для охраны Крымского моста.

«Имеющихся у военных сил и средств достаточно для выполнения этой задачи и ни о каком создании там военно-морской базы речь не идет», — сказал дипломат, комментируя ситуацию в Азово-Керченском регионе.

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Карасин заявил о том, что тема милитаризации Азовского моря намеренно была вброшена в информационное пространство. По его словам, появление бездоказательных обвинений в адрес Москвы было вполне ожидаемо. «Крым больше не воспринимается в качестве острого сюжета и инструмента давления на Россию, нужны яркие свежие темы. Такой темой и избран Азов», — сказал дипломат.

При этом Карасин выразил уверенность в том, что западным партнерам ситуация в районе Азовского моря «особо не интересна», а нападки на Россию являются лишь предлогом для ужесточения санкций.

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Представитель МИД также назвал откровенной ложью заявления Брюсселя о том, что российские пограничники на несколько дней останавливают для проверок суда под международными флагами. По его словам, самая продолжительная проверка заняла пять часов, а в среднем они занимают около трех часов. Карасин рассказал, что обсуждал этот вопрос с заместителем главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерики Могерини Хельгой Шмидт. «Странно, что Могерини по-прежнему педалируется оттуда», — сказал дипломат.

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Карасин также подчеркнул, что Азовское море по договору считается внутренним морем России и Украины, а потому к нему не применимы положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, в том числе о свободе судоходства. «Керченский же пролив никогда не являлся и не является международным по смыслу упомянутой конвенции 1982 года», — заявил представитель МИД.

В минувший понедельник Могерини, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что в ближайшее время Брюссель примет «четко выраженные меры» в связи с ситуацией, которая сложилась в Азовском море из-за обостряющегося конфликта между Россией и Украиной. Москве Могерини направила «ясный сигнал», чтобы она изменила ситуацию.​ Ранее Могерини уже рассказывала о том, что в Азовском море усилилось военное присутствие как со стороны России, так и со стороны Украины.

Автор: Артем Филипенок.
При участии: Юлия Выродова.
Теги: Азовское море
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